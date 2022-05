Assassinen dues germanes de Terrassa al Pakistan per rebutjar un casament concertat

Final fatídic per a dues germanes d'origeni veïnes de. La setmana passada, Uruj i Anisa Abbas, de 21 anys i 24 anys respectivament, van viatjar al Pakistan, suposadamentamb la voluntat deals quals havien estat obligades perTambé es van negar a firmar els papers que haurien permès els seus actuals marits virtuals viatjar a Espanya, segons publica La Vanguardia. Això va ser suficient perquèhomes lesLes informacions apunten que els autors del doble crim haurien estat el seu germà, quatre cosins i els dos marits.La, que també va viatjar amb les noies, la van tancar en una habitació mentreles seves filles amb el que s'anomena. Ella no va voler denunciar els fets i ha estat la mateixa policia pakistanesa de la província del Punjab qui ha presentat càrrecs contra els assassins que han estat detinguts i empresonats.El districte de Gujrat on van tenir lloc els fets és una zona amb vincles estrets amb òrgans policials de lesdel Pakistan. En tractar-se com un "crim d'honor" la impunitat és total i, a més a més, elseria suficient per treure els culpables de la presó.

