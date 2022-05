El PSC es remet a l'acord de la llei de política lingüística per frenar un pacte fet a mida de Junts

La resposta política ena l'escola entra en la setmana decisiva. El 31 de maig és la data límit fixada pelper atendre el requeriment d'aplicar ela les aules, i l'acord ampli que es persegueix alper actualitzar el consens per lano està tancat. En els últimes dies s'han mantingut converses a quatre bandes -- per segellar un pacte com el que s'havia assolit fa dos mesos, després trencat pels dea rebuf de les crítiques d'entitats en defensa de la llengua. En la roda de premsa posterior a l'executiva d'aquest dilluns, el PSC s'ha remès a aquell acord del 24 de març passat per reformar la llei de política lingüística . Els socialistes catalans consideren que aquella entesa encara és "", un moviment per rebutjar un. "Si no tira endavant, no serà pel PSC", ha recalcat, viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC.Els partits havien treballat la setmana passada en una llei ad hoc que permetés reunir totes les sensibilitats -que evolucionaria de forma matisada la reforma de la llei de política lingüística pactada fa dos mesos-, en paral·lel a l'elaboració d'unal Els dos punts que encallaven l'acord per defensar la immersió al Parlament eren l'explicitació d'un-una expressió que sí que es pretén incloure en el decret llei- i la definició del, en una negociació complexa per mantenir a l'entesa tant Junts com el PSC. La resposta legislativa s'hauria de validar aquesta setmana, així com s'espera que el decret llei passi pel consell executiu d'aquest dimarts. Però els socialistes catalans no volen que el nou pacte deixi en paper mullat l'entesa del 24 de març. "", ha repetit Moret en la roda de premsa d'aquest dilluns.I què considera el PSC que és "" del pacte de fa dos mesos? Tres qüestions: la defensa de català com a "centre de gravetat i pedra angular" de l'escola, amb la definició de; la definició del castellà com a ""; i la voluntat que la reforma de la llei de política lingüística ajudi "". El PSC considera que el camí de l'elaboració d'una altra llei no és el via idònia. "L’instrument és la", ha apuntat la portaveu socialista.El PSC entén com a "" la definició del castellà com a "llengua d'aprenentatge". "", ha puntualitzat Moret, que no ha descartat l'escenari d'un pacte en les pròximes hores. "La voluntat és arribar a un acord, però no estem disposats a renunciar al nostre posicionament, que creiem que és el millor de Catalunya", ha precisat la portaveu socialista. "Qui ha sortit d’aquest acord no hem estat nosaltres.", ha insistit Moret.

