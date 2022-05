Joan Carles de Borbó ja és a la Zarzuela entre retrets del govern espanyol

Un reguitzell d'escàndols

El rei emèrit,, ha tornat efímerament alper retrobar-se amb el seu fill,, i la resta de la família reial, amb la reina Sofia inclosa. La trobada s'ha produït enmig d'un, ja que l'escenografia triada per l'emèrit ha causat una profunda incomoditat en el govern espanyol. La imatge d'un exmonarca frívol , abocat a les seves aficions esportives i envoltat d'amics a Sanxenxo per assistir a unes regates, ja augurava problemes. Aquest diumenge, a una pregunta d'una peridista de si pensava donar explicacions per la seva conducta, el Borbó va exclamar entre la burla i la sorpresa: "Explicacions? De què?" . Aquesta actitud ha merescut una resposta irritada de l'executiu.La ministra portaveu,, ha estat molt crítica amb Joan Carles de Borbó a l'assegurar aquest dilluns que l'emèriti ha recordat les actuacions d'una figura que va cometre accions "gens ètiques ni exemplars". La ministra ha afirmat que els ciutadans esperaven aquest retorn per escoltar les "disculpes" de l'excap de l'estat, en línia amb laexigides.En línia al que ha estat el discurs mantingut per la Moncloa sobre l'emèrit, Isabel Rodríguez, Felip VI, de qui ha fet una defensa explícita, assegurant que ell sí que "està fent tot el que ha de fer per a l'exemplaritat" de la institució monàrquica. La portaveu ha subratllat el fet que l'actitud de Joan Carles de Borbó ha "defraudat" a la societat espanyola.es trobaven a l'entrada de control de la Zarzuela per rebre el monarca emèrit, alguns d'ells amb banderes. Joan Carles de Borbó els ha saludat des del cotxe en què viatjava. No eren moltes més les que el van anar a rebre al Club Nàutic de Sanxenxo.El pare de l'actual rei va aterrar a Galícia per assistir a una competició de regates , sent acollit per una petita cort d'amics . Però el plat fort de la seva estada és aquest trobada a palau, abans no torni a la península aràbiga. Està previst que sigui avui mateix quan torni a Abu Dhabi.Elde la Zarzuela va tenir un tombant a partir de l'esclat del(ambprocessats el 2013 per frau fiscal), que serà un simple anticip dels grans afers que esclatarien aviat. Un monarca cada cop més capriciós i descontrolat ajuda a entendre l'entrada espectacular de Corinna Larsen en la vida de Palau i prepara el terreny a lai la posterior abdicació. El nexe entre el rei, Larsen i l'Aràbia Saudita acabaria sent un còctel explosiu i, alhora, inicia la ruptura amb Felip VI, a qui la crisi matrimonial dels pares acosta encara més a la reina Sofia, amb qui segurament connecta més en els terrenys psicològic i ideològic.La Zarzuela, que des del cas Nóos va anar posant terra pel mig amb la infanta Cristina, va anar evidenciant una. Finalment, el 2014, en una societat espanyola ferida per la crisi i l'emergència de moviments socials de protesta, sectors sensibles de l'Estat pressionen per una, que es produeix malgrat les resistències del monarca.A partir d'aquell moment, Joan Carles de Borbó només va entomar patacades. El mite havia caigut i el rei emèrit acumulava afers de tot ordre, de les comissions rebudes pel projecte de l'AVE a la Meca a la investigació oberta per la fiscalia suïssa, passant per l'anomenat afer de les targetes opaques, amb ús de diners abonats des de comptes a nom de persones de l'entorn de Joan Carles que actuen de testaferros. Intenta tapar aquesta via d'aigua amb dues regularitzacions a Hisenda, prèvies a l'arxiu de les investigacions per la fiscalia La fugida als Emirats Àrabs va ser el darrer episodi d'una etapa final que va posar la institució monàrquica a la defensiva. La Zarzuela pren mesures apressades per evitar que l'aigua que entra per l'edifici ofegui el rei. Felip VI va retirar l'assignació a l'emèrit i va renunciar a la seva herència. Tot i l'esforç per mantenir les formes, el distanciament entre l'emèrit i Felip VI és evident. Per protegir l'actual monarca, la Zarzuela ha hagut d'aixecar un mur gruixut amb l'exrei.La trajectòria de Joan Carles de Borbó culmina amb una trencadissa amb el seu fill que un analista de la política espanyola comno ha dubtat a definir com a. Però, en realitat, és bona part de la seva vida la que es mou enmig de "traïcions", certament fruit de circumstàncies molt difícils i que l'obliguen a fer eleccions arriscades. El seu regnat va començar amb una traïció, la que va cometre per saltar-se el seu pare i accedir al tron.

