Joan Soteras torna a guanyar les eleccions de la Federació Catalana de Futbol

ha estat reelegit en les eleccions de la(FCF) d'aquest diumenge. El president de l'organisme allargarà quatre anys més el seu mandat després d'imposar-se a les urnes per un marge estret sobreEn uns comicis amb la-1.041 vots, un 85,32% del total del cens, format per 1.220 assembleistes-, Soteras ha obtingut 396 suports. Talavera s'ha quedat en 370 i, per darrere,n'ha sumat 238.només ha aconseguit 23 vots. Soteras, de 73 anys, va arribar al càrrec el 2018, substituint. Expresident del Sabadell, actualment és també vicepresident de la federació espanyola (RFEF).Darrerament, el dirigent va protagonitzar unes declaracionsen proposar el Camp Nou per acollir un partit de la selecció espanyola: "És un lloc inigualable per fer-ho", tot assegurant que el partit contra Albània de Cornellà-El Prat "és el començament, però. Això, va dir, pot passar "a partir del 2023".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor