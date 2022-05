Canvi radical de temps: de l'avís per calor a la pluja en 48 hores

Després d'aquesta calorada de rècord per un mes de maig a molts punts, la temperatura baixarà notablement entre dilluns i dimarts, amb l'arribada d'una pertorbació que també portarà alguns xàfecs. pic.twitter.com/a8xeR0FCvP — Meteocat (@meteocat) May 21, 2022

Canvi radical de temps a gairebé tot. La-que manté a 17 comarques en avís per perill moderat- i les altes temperatures dels últims dies, insòlites en ple mes de maig, aniran a la baixa a partir de dilluns i deixaran un dimarts dea gairebé tot el país, tal com indica la previsió del(Meteocat).Abans del canvi d'escenari, però, aquest diumenge a la tarda hi ha activat l'avís per calor a les comarques del, el, el, el, la, el, l', el, el, la, el, el, la, les, el, l'i laLeses mantindran en valors alts i l'ambient serà moltdurant les hores centrals del dia. Els valors màxims es mouran entre 33 i 38 °C, els més elevats a Ponent i al nord-est del país, mentre que al litoral i a les zones de muntanya seran lleugerament més baixos. Tot plegat després que aquest dissabte es marquessin màximes generals d'entre 33 °C i 37 °C a gran part de l'interior, especialment a lai interior deEl gran gir s'anirà produint ja dilluns -amb algunes pluges al Pirineu i Prepirineu- però es farà més evident dimarts. Elspoden caure a gairebé tot el país, tot i que durant el matí tindran més incidència al nord del país i durant la tarda a la part est. Malgrat que serà d'intensitat feble i moderada, no es descarta que vagi acompanyada de. Labaixarà 1.000 metres: de 2.800 a 1.800. Les temperatures baixaran de manera significativa.

