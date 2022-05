L'emèrit aprofita el retorn a Espanya per veure el seu net amb el Barça d'handbol

Joan Carles I i Pablo Urdangarin, després del partit del Barça B d'handbol Foto: Europa Press

L'emèrit no perd el temps en els dies que està passant en el seu retorn a Espanya després de dos anys fugit. Després d'anar de regates, Joan Carles I s'ha desplaçat fins a Pontevedra per veure el seu net Pablo Urdangarin jugar amb el Barça d'handbol. El filial blaugrana jugava contra el Cisne, partit que va acabar amb victòria i ascens dels gallecs a la Lliga Asobal.Evidentment, però, totes les mirades estaven posades en les grades i la presència de l'emèrit. Tot plegat es va produir després que la jornada de regates a Sanxenxo es suspengués per les condicions meteorològiques. Joan Carles, com gairebé en totes les ocasions que se l'ha vist en l'estada a Galícia, anava acompanyat de Pedro Campos, a més del seu paren Pedro de Borbón-Dos Sicilias.També en una escena que s'ha repetit durant el cap de setmana, en el moment del descans la megafonia ha anunciat la presència de l'emèrit i el públic del pavelló s'ha aixecat per aplaudir-lo i ovacionar-lo. Al final del partit, Joan Carles -amb petita caiguda incorporada- s'ha apropat a les tanques de la zona de joc per abraçar el fill de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin.Aquest mateix diumenge està previst que sigui l'últim dia que l'emèrit passi a Sanxenxo. Serà dilluns quan està acordat que Joan Carles viatgi fins a Madrid perquè sigui rebut a la Zarzuela pel seu fill Felip VI i per la seva dona Sofia. Si tot es manté tal com s'ha comunicat fins ara, l'emèrit acabarà tornant cap a Abu Dhabi.

