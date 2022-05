Mbappé dona carabasses a Florentino i al Reial Madrid: es quedarà al PSG

Ridícul de dimensions estratosfèriques del, i, en especial, de Florentino Pérez. Kylian Mbappé ha comunicat la decisió de renovar amb eldesprés de mesos d'especulacions en què tothom a la capital de l'Estat, també la premsa, donava per feta la seva arribada. Així doncs, el davant francès, amb una bona oferta des de, ha preferit quedar-se al costat dei no deI és que perquè es quedi Mbappé estava obligat a renovar. El seuacabava el pròxim 1 de juliol i el jugador fa mesos -fins i tot anys- que juga a diverses bandes per intentar fer-se amb la millor solució esportiva i econòmica. El Madrid, però, semblava un candidat prou ferm per endur-se una de les promeses -ja realitats- de més qualitat del futbol mundial.El president dels blancs, la premsa esportiva de Madrid i el mateix Santiago Bernabéu ho donaven per fet. Només cal veure i escoltar com va acomiadar l'afició blanca a Mbappé el dia que van eliminar el PSG de la, competició la qual jugaran la final la setmana que ve contra elEl gir dels esdeveniments del davanter francès envia a norris la planificació esportiva del Madrid, que s'havia fins i tot apartat d'altres grans operacions com la d'-que ha acabat alde- per centrar-se en Mbappé. Per altra banda, tota la inversió destinada en pagar el sou del francès ara Florentino haurà de decidir en qui la desembutxaca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor