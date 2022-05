El ministre Garzón ataca Joan Carles: «És un delinqüent acreditat, tohom sap que és un lladre»

El ministre de Consum i coordinador general d'Esquerra Unida,, ha titllat deal rei emèrit, només vint-i-quatre hores després del seu retorn a l'estat espanyol. Segons ha afirmat el mateix ministre aquest dissabte, "tota Espanya sap que és un lladre". El dirigent polític s'ha pronunciat en aquests termes després de ser preguntat pels periodistessobre si la presència del rei emèrit a Espanya havia generat algun tipus de problema amb els companys de la resta del Govern.Garzón considera que és una "expressió clara" de la "impunitat" amb què ha actuat la Casa Reial. En referir-se a Joan Carles I com a "delinqüent acreditat",va admetre davant Hisenda que havia delinquit. "Tota Espanya sap que l'anterior cap d'estat..., encara rei perquè i va fer així per protegir-lo i blindar-lo, tota Espanya sap que aquesta persona és un lladre", ha afirmat el ministre. El ministre ha reconegut queobertes a Espanya, però no ho ha atribuït que sigui innocent, sinó a coses diferents, com que moltes de les informacions es refereixen als temps en què era "inviolable" i "per tant, protegit per les institucions monàrquiques".Així les coses, ha dit que ell no pensarà del que fa amb la seva vida privada algú que no té una causa judicial oberta., veure el seu fill, passejar amb gatets... Tant me fa, és l'àmbit privat i cal respectar-ho", ha indicat. El pitjor per a Garzón és que els demòcrates no hagin estat capaços d'articular un mecanisme que eviti que comportaments com el de Joan Carles I es puguin tornar a produir.

