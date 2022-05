Alerta alimentària: retiren aquestes xocolates (molt presents a Catalunya) i demanen que no es consumeixin

⚠️ Advertencia exclusivamente para las personas alérgicas al cacahuete

➡️ Presencia de proteína de cacahuete en productos de chocolate de distintas marcas comerciales

📌https://t.co/MdWHJDsElY pic.twitter.com/DlQbY7Hoq6 — AESAN (@AESAN_gob_es) May 18, 2022

va emetre dimecres unaen xocolates que no haurien de dur-ne. És un risc per a la salut de moltes persones que pateixen al·lèrgies als fruits secs i compren, de manera específica, diferents tipus de xocolata que a l'etiqueta especifiqui que no hi ha cap mena de traça ni element que en porti. El cas és que l'Aesan ha alertat que diferents marques porteni no ho especifiquen a la seva etiqueta.Les autoritats sanitàries d'Alemanya han estat les encarregades d'avisar l'agència espanyola a través de la Xarxa d'Alertes Alimentàries Europees (RASFF, per les seves sigles en anglès).Una proteïna del cacauet no inclosa en l'etiquetatge de laque prové de l'Índia. Elde la Generalitat ha estat qui ha posat en alerta les autoritats espanyoles en comunicar que la lecitina de soja ha estat utilitzada en diversos xocolates de diferents marques comercials amb una forta presència al país i a la resta de l'Estat.Segons informa l'Aesan en un comunicat, "l'empresa afectada ha comunicat l'alerta als seus clients" (empreses que fabriquen les xocolates en qüestió) i "està donant indicacions per a poder tornar a etiquetar el producte amb la nova frase de 'pot contenir traces de cacauet'".Amatller, Bon Preu, Xocolates Amatller, Xocolates de Mendaro, Xocolates Lacasa, Xocolates Simon Coll, Xocolates Simon Coll / Waksman, Faborit, Ka Kaw, Lekkerlan i Museu de la Xocolata., amb els números de lot, data de caducitat i nom específic dels productes.

Llista de Xocolates Afectat... by Naciodigital

Ara per ara, l'alerta emesa dimecres afecta diferents països de la Unió Europea on s'haurien distribuït aquestes marques de xocolata i, per separat, la lecitina de soja que es fa servir per elaborar-los.especialment a les que ho són dels cacauets, que si tenen aquests productes a casa seva "s'abstinguin de consumir-los" i, evidentment, que tampoc els comprin.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor