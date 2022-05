Colau demanarà al Govern i a l'Estat limitar el nombre de creuers a Barcelona

La contaminació i el peatge urbà

L'alcaldessa de Barcelona,proposarà allimitar el nombre de creuers que arriben a la capital catalana. En una entrevista al programade TVE, la batllessa considera que el model actual "no és sostenible" perquè no té cap mena de límits i per a frenar-lo, cal fer "passos" per actuar en un context d'emergència climàtica per a tot el planeta.Per a Colau és una "molt bona notícia" que Barcelona recuperi l'activitat i la vida postpandèmia, però ha assenyalat que cal trobar un "equilibri" i regular el turisme. En aquest sentit, ha considerat que en el cas dels creuersaquest model insostenible. "Suggeriré a la Generalitat i a l'Estat un debat serè i amb dades perquè alguna mesura de limitació de creuers s'ha de tenir", ha afirmat.que limita el nombre de creuers, una proposta que creu que podria servir com a punt de partida."Seiem i busquem un límit", ha insistit. L'alcaldessa ha defensat que el 40% dels creueristes que arriben només s'estan quatre hores a la ciutat i això fa que es concentrin al centre i es generii no hi hagi "un retorn generalitzat". Segons ha dit, durant el mes de maig han passat per Barcelonai el 2019 es van superar els tres milions de creueristes.L'alcaldessa també ha afegit que el principal contaminant que perjudica els veïns és el trànsit rodat i ha assenyalat que s'ha d'estudiar la mesura d'uncom han proposat aquesta setmana entitats ecologistes., Colau ha explicat que el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, li ha dit que ell serà el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona. També ha reiterat que si ella repeteix com a candidata de BComú és amb el convenciment de guanyar i ha evitat respondre si es quedarà a l'oposició si perd les eleccions.

