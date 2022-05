Els 23 jugadors convocats a la selecció catalana per enfrontar-se a Jamaica

La selecció catalana de futbol fa pública la llista delsper enfrontar-se a Jamaica en el pròxim partit del combinat que dirigeix. L'enfrontament serà el 25 de maig a l'estadi de, a Girona. Elés l'equip que aporta més jugadors a la convocatòria d'enguany;només n'aporten 2 per club. Encara que fa 3 anys que la selecció no disputava un partit, aquest matx va ser ajornat el 2020 per les circumstàncies de la pandèmia de coronavirus.Encara que el calendari no sigui molt perjudicial,convocats amb la selecció catalana no podran viatjar amb el Barça a Austràlia per disputar un amistós contra un combinat All-Star del país. Aquesta és la llista completa de convocats per Gerard López:

