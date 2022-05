Colau optarà a un tercer mandat: «La transformació de la ciutat necessita consolidar-se»

Agraïment a ERC

"Lade la ciutat necessita consolidar-se amb un". Així ha anunciat l'alcaldessa de Barcelona, que tornarà a presentar-se a les eleccions municipals del 2023 . La líder dels comuns ha assegurat que recull el guant llançat per les bases de la seva formació, que el passat cap de setmana li van demanar que fes el pas, i que, tot i que no ha dubtat "ni un segon" de la decisió que va prendre de fer el salt a la política institucional, accepta el repte malgratque això suposa.Amb el lema Barcelona guanya vida, Colau ha comparegut des dels Jardins del Doctor Pla i Armengol del Guinardó, un dels espais verds recuperats per a la ciutat a finals del 2019, escortada pels tinents d'alcaldia. "Aquest no és un projecte individual,", ha assegurat a l'inici de la seva intervenció, on ha volgut deixar clar que aquest sí que serà el seu darrer mandat.Colau ha justificat la seva decisió amb dos dos arguments. El primer, el de "culminar" una transformació de la ciutat a partir d'un model que, assegura,i que pivota en fer una ciutat "més verda, més saludable i més justa". El seu segell, ha reivindicat, és el d'una Barcelona que és "referent" en la lluita del canvi climàtic i en l'aposta per l'educació, la ciència i la cultura fugint del "monocultiu" del turisme. A més, ha recordat que l'actual mandat ha estatmarcat per la pandèmia i la guerra a Ucraïna, motiu pel qual s'han hagut d'atendre la urgència al mateix temps que s'impulsava el projecte de govern.El segon motiu pel qual ha decidit optar a un tercer mandat l'ha circumscrit al terreny personal. Ha explicat queque acabés tornant a ser candidata i que es va prendre un temps per poder-ho valorar amb la seva família i el seu entorn més proper. Finalment, ha respost afirmativament conscient que en "anys de crispació estar en primera línia no és senzill" i que, per tant, fa el pas malgrat l'impacte que això té en el terreny personal. "Estic", ha insistit en referència a la vessant política.Colau ha afirmat que està convençuda dei ha esquivat respondre si es mantindrà a l'Ajuntament en cas de no ser elegida alcaldessa. En tot cas, ha defensat que calamb la resta de partits. De fet, ha celebrat haver pogut governar ambi ha agraït la col·laboració del PSC i també d'ERC des de l'oposició. ", amb ells s'han aprovat tots els pressupostos i les polítiques més importants", ha assegurat tot afegint que és "lògic" que, a partir d'ara, els partits se centrin en "marcar perfil" de cara als propers comicis.Un cop formalitzada la decisió d'optar a un tercer mandat, Barcelona en Comú posarà en marxa lescom a candidata. Colau ha demanat temps per definir què passarà amb la resta de l'actual equip, en el qual hi ha altres dirigents que també acumulen dos mandats al consistori.

