La Fiscalia demana que s'arxivi la causa contra Marín al cas Consell Esportiu

Lademana que s'contra l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona,, en elde la ciutat. En el seu escrit, rebutja que la també vicepresidenta del PSC no actués davant l'alerta del regidorconforme estaven tenint lloc irregularitats a l'entitat privada impulsades per altres edils socialistes i amb recursos provinents de subvencions públiques del consistori.A diferència dels exregidorsr i-per a qui el ministeri fiscal ja demana quatre anys i mig de presó -, Marín no està sent investigada per haver orquestrat actuacions il·legals al capdavant del Consell Esportiu o per haver-se'n beneficiat, sinó que l'element principal que l'ha portat al jutjat és un possible delicte d'. Tot i això, la Fiscalia considera que no es donen les condicions per aplicar-li aquest tipus penal, davant del relat dels fets que van tenir lloc.D'aquesta manera, l'escrit recorda que Marín es va reunir amb Graells l'endemà que li ho demanés, li va organitzar una reunió amb la secretària de l'Ajuntament, va trobar-se també amb els presumptes autors de les irregularitats a l'entitat, vadavant la diversitat de versions i, quan va rebre la documentació de Graells després que aquest formalitzés la denúncia, la va remetre als jutjats. Perquè es compleixi el delicte d'omissió del deure de perseguir un delicte, recorda el ministeri fiscal, "el desistiment de funcions ha de ser".En canvi, assevera que "en cap moment es fa referència ni en la denúncia ni en la documentació aportada per sostenir-li la possible participació de Marín en els fets que es posen en coneixement dels agents de l'autoritat". Afegeix que "la investigada va actuar senseque es van posar al seu coneixement i, en conseqüència, sense fer desistiment de les seves funcions que suposessin cap obstacle per a la seva investigació".Així mateix, l'alcaldessa està sent investigada també perprecisament per la sospita que hauria pogut beneficiar amb ajudes públiques al Consell Esportiu des de l'equip de govern. Pressuposar això, però, la Fiscalia ho veu "excessiu" pel risc "de, per presumpció excessiva, de les denúncies o querelles que puguin interposar-se contra qualsevol autoritat o funcionari de l'àmbit local per manca d'indicis que permetin deduir el contrari".Per tot això, l'escrit conclou que "que permeti deduir -mai suposar o presumir- que per part de la investigada es va actuar en flagrant o evident contradicció amb el dret, ni en l'omissió de tràmits en els diferents expedients de subvenció (sobre els que, per altra banda, no tenia competència) ni en l'adopció de cap resolució, atès que cap apareix en els expedients". Marín va reclamar fa tres mesos l'arxivament de la seva causa , relatant també les gestions fetes un cop va tenir informació de les possibles irregularitats i negant que jugués cap rol en l'atorgament de les subvencions a l'entitat.L'escrit arriba el mateix dia en què ha transcendit que elde Marín no aporta nous detalls rellevants per al cas, segons ha avançat El Periódico. Tot i això, lade la Policia Nacional espanyola insisteix en acusar l'alcaldessa de no haver fet prou quan va rebre la informació de Graells, assegurant que no era aliena a les gestions del Consell Esportiu, que mantenia connivència amb els presumptes autors dels delictes i que va contribuir a aïllar el regidor denunciant. També recrimina als líders del PSC durant aquest període, Miquel Iceta i Salvador Illa, que no expedientessin als imputats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor