Inicien un assaig clínic per tractar els ovaris poliquístics

La investigadora de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déulidera unque avaluarà una nivell mundial per a laEs tracta d'una patologia que afecta entre el 5 i el 10% de les dones en edat reproductiva.Tot i ser un dels trastorns endocrins i metabòlics més freqüents, és també una de les patologies més desconegudes per la població. Pot facilitar el desenvolupament d'altres malalties com la, elprevi a la menopausa io la. A més, la síndrome pot provocar uni de, períodes menstruals irregulars i problemes de fertilitat.L'assaig clínic que s'inicia a-a Barcelona i Girona-,va dirigit per primer cop aen lloc de limitar-se a alleujar-ne els símptomes. I és que el 98% de les dones afectades per ovaris poliquístics són tractades amb anticonceptius orals per controlar-ne alguns símptomes.Aquest assaig consisteix a avaluar un tractament per a adolescents i dones joves afectades per la síndrome queEs tracta d'unaque combina dosis baixes de tres fàrmacs que ja fa anys que estan al mercat. Juntament amb un estil de, el comprimitEl tractament es realitzarà durant un any i es controlarà la pacient durant sis mesos més, per constatar els canvis que es produeixin durant i després de la medicació. S'espera reclutar un total de 70 pacients a Barcelona i 46 a Girona i els resultats serviran de base per a un nou assaig clínic a tota Europa.

