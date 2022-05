L'emir de Qatar anuncia 4.720 milions d'euros en inversions a Espanya

Inversió multimilionària anunciada per l'emir de Qatar,. El dirigent del país del Pròxim Orient va informar ahir dimarts un paquet d'inversions a Espanya per valor de. Ho va explicar durant el sopar de gala ofert per Felip VI en el marc de la visita oficial que el magnat qatarià està fent a l'Estat. La viceministra d'Exteriors de l'emirat,, ja havia avançat la setmana passada que l'emir aprofitaria la visita per fer un gran anunci.La nova inversió, probablement en els àmbits de les energies renovables,estimada en 6.000 milions d'euros.a més, el, fet que el converteix en país clau per a Europa en el context de la guerra de Rússia a Ucraïna.El màxim dirigent qatarià es reunirà durant la visita oficial amb el president del govern espanyol,, en el marc d'un seguit de trobades amb alts càrrecs, funcionaris i empresaris de tot l'Estat. Ambdós tenen previst signar un acord que elevarà les relacions entre els dos països a la categoria d'associació estratègica.

