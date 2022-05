Els dos grans oblits de la llei de l'avortament

I la salut sexual?

Els dos grans temes que, sense adonar-nos-en, sempre havien quedat al fons del calaix. Són l'última carpeta, aquella a la qual ningú arriba i qui ho fa només hi posa la mà per estripar-ne algun paper. La ministra d'Igualtat,, hi ha posat el cap sencer i el resultat és la. Unaque servirà de precedent per continuar remenant la carpeta i portar-la cap a posicions més visibles.Aquesta setmana, el consell de ministres ha aprovat la proposta elaborada pel ministeri de Montero, quede la llei orgànica impulsada per l’executiu de José Luís Rodríguez Zapatero, com ara l’. El nou text, a més a més, també incorpora noves mesures,. La menstruació finalment deixa de ser tabú a les institucions i les dones que pateixen dolors quan tenen la regla no hauran de passar-los en silenci, recaragolant-se de dolor, sigui a l'oficina, darrere d'un taulell o en una cadena de muntatge d'una gran fàbrica. Podran quedar-se a casa sense perdre part del seu, que seràdes del primer dia per evitar possibles discriminacions laborals.El primer esborrany de la nova llei incorporava també la, coneguts popularment (i de forma errònia) com a productes d’higiene menstrual. Parlem de productes essencials pel període de menstruació de les dones, com són les compreses, els tampons o les copes menstruals. Tenint en compte que una dona, segons l' Associació de Drets Sexuals i Reproductius , isegons Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), en aquest tipus de productes, reduir o eliminar-ne l’IVA -actualment del 10%- faria disminuir notablement la despesa.Tot i que en l'acord de govern signat el desembre del 2019 entre PSOE i Unides Podem s'establia que es rebaixaria l'IVA del 10% actual a un 4%, finalment Ha estat el Ministeri d'Hisenda qui ho ha vetat , segons ha justificat la titular d'aquesta carpeta, María Jesús Montero, per raons tècniques. ", que permetrà que entri abans en vigor", va dir al Congrés dels Diputats dimecres. Així, les dones continuaran gastant, de mitjana, uns 100 euros l'any en productes d'higiene menstrual i pagant-ne el 10% d'IVA, com si no es tractés d'un producte essencial per poder fer vida en normalitat.La rebaixa dels productes de salut menstrual és elCatalunya, però, s'ha posat les piles a temps. Aquest dijous,de tercer d'ESO de 24 centres educatius han rebut, en una iniciativa de la conselleria d’Igualtat i Feminismes de. Es tracta de la prova pilot del, que el curs que ve s'estendrà a tots els instituts del país. Les alumnes rebran una copa menstrual, unes calces absorbents i una compresa -productes mediambientalment sostenibles- i també s'impartirana tots els i les alumnes de tercer d'ESO.En aquesta mateixa línia, tot i que eldescarta, per ara, la rebaixa de l’IVA, sí que preveu dins la nova llei de l’avortamenta instituts, presons i centres de serveis socials. En la resta de casos, ampliarà el finançament públic iAl fons del calaix encara hi ha un altre tema arraconat que la nova llei ni menciona.Elde lespúblics i concertats, a Catalunya i a l’Estat, en matèria de. S'hi estableix un tipus d’educació que explica eldels òrgans sexuals, parla de la, lesdei les(MTS). També ensenya enDona a conèixer el cicle menstrual i els diferents mètodes que hi ha per controlar la natalitat i prevenir les MTS. Mostra la diversitat de la sexualitat i la seva dimensió afectiva, educa en corresponsabilitat i en llenguatge no discriminatori. Preserva el dret a la igualtat i a la no-discriminació, fomenta l’actitud crítica i encoratja als nens, nenes i joves a contrastar informacions i punts de vista alternatius. Però, sobretot, intenta donar resposta a les qüestions dels i les alumnes a partir del coneixement científic.Què és el que no funciona? En la llarga llista de temes que es mencionen no hi haque poden patir tant dones com homes. Existeix un, què comporten, quins tractaments han de seguir o a qui s’han d’adreçar perquè els tractin perquè ningú els ho ha explicat. I quan demanen assistència al seu CAP o al seu centre jove descobreixen que-ja sigui perquè no es cobreixen o perquè hi ha llista d’espera- i s’han de dirigir a la privada. És a dir, pagant."En la sanitat pública hi ha un buit i els pacients acaben anant a la privada", relata ala sexòlogaEls professionals adverteixen que cal una educació que parli de les disfuncions sexuals perquè no es converteixin en un tabú. "S’hauria de fer una inversió molt més important perquè a la sanitat pública hi hagués. La majoria de professionals marxen a la privada", explica Crespí., insisteix. La llei de l’avortament de Montero ho preveu, però no aterra quins serveis s’oferiran. Està per veure com es detallarà i, el més important, si quan el text arriba al Congrés aconsegueix la majoria necessària perquè tiri endavant.Aquesta setmana també es coneixia la violació de dues nenes de 12 anys a Burjassot (País Valencià) per part d’un grup de menors d’entre 15 i 17 anys. Un senyal que hi ha alguna altra cosa que també falla. I ho fa, d’entre d’altres, a l’escola.. El 2021, els cossos de seguretat de l'Estat van rebre 2.143 denúncies, un 14,4% més que el 2019 (any prepandèmia). Això són: una cada quatre hores i cinc minuts.Hi ha expertes que assenyalen que una de lesés laque consumeixen els menors -explícitament masclista, patriarcal i agressiu-, i clamen per una educació que incideixi més en el fet que el sexe és una altra cosa del que veuen a Internet. Potser l’error, apunten els professionals,éso les hores que s'hi destinen. Als currículums només es descriu que l’aprenentatge ha de ser transversal, però no se'n fixa un nombre d’hores determinades. L’executiu espanyol, també en la llei de l’avortament, ha dit que reforçarà la inversió, però una vegada més, el mateix dubte: com? I una altra qüestió:i imposin més pins parentals en territoris on tenen influència parlamentària?Els continguts educatius relacionats amb la identitat de gènere, la sexualitat o el feminisme no són intrusius ni per la consciència ni per la intimitat dels menors, com es defensa des de la majoria de les formacions polítiques. De fet, laels considera necessaris. En les seves Orientacions tècniques internacionals sobre educació en sexualitat assegura queés cabdal"per fomentar la salut i el benestar, el respecte als drets humans i la igualtat de gènere per empoderar a nens i joves perquè portin una vida sana, segura i productiva”.. L’hem de preservar i enfortir. Urgeix revisar les polítiques que s'impulsen en aquest sentit, detectar mancances i corregir-les, perquè hi va molt. En alguns casos, la vida.que s'han implementat els darrers anys -a Espanya i a Catalunya, tant en matèria sexual com menstrual-. Però existeix un consens ampli que cal fer un

