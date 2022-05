La CUP exigeix retirar definitivament la proposta de modificació de la llei de política lingüística

"Senyor Aragonès, aturi els Jocs Olímpics"

El diputat de la CUPveu una "operació política" per assumir la sentència del 25% i vendre-ho com un "nou consens". Pellicer ha exigit a ERC, PSC i comuns retirar definitivament la modificació de la llei de política lingüística, perquè no serveix per blindar la immersió lingüística i "dona categoria de llei" a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Així, ha demanat obrir un debat amb la comunitat educativa i les entitats en defensa de la llengua per crear un "front comú" en contra d'aquesta resolució. "Si fem passar gat per llebre, d'aquí cinc o deu anys el català serà residual a les escoles", ha afirmat.Per la CUP, la qüestió central no és el percentatge de castellà sinó d'una judicatura i un estat que vol "anorrear" la llengua catalana i que només la parli una minoria de ciutadans. "Volen acabar amb la llengua catalana, segregar la comunitat educativa i segregar la societat catalana". "Només hi pot haver una resposta: no donar categoria de llei a la sentència", ha dit, i ha demanat al Parlament que "canalitzi" els consensos del país. "Cal que el Parlament sigui ferm i clar defensant el dret de tots a tenir accés a la llengua del país", ha afirmat, i ha alertat que la sentència del 25% afavoreix la segregació escolar i per raó de llengua.Pellicer ha lamentat que ERC, PSC i comuns volen tirar endavant la modificació de la llei de política lingüística. "No serveix per defensar la immersió i el català: ni esquiva la sentència ni defensa la llengua", ha assegurat el diputat de la CUP. Segons els anticapitalistes, l'ofensiva del Govern és una "operació política" per absorbir i "donar categoria de consens socials" a les sentències judicials. "L'ofensiva contra el català no s'aturarà i no podem cedir ni un pam", ha dit. Sobre la resta d'opcions per donar resposta a la sentència, la CUP ha dit que s'estudiaran, però ha deixat clares les seves condicions.El diputat de la CUP ha carregat contra la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern. Ha recordat la manifestació "històrica" de diumenge a Puigcerdà contra el projecte olímpic. "Hi van participar també càrrecs electes d'ERC i Junts", ha assenyalat. Pellicer ha criticat que el Govern digui que Catalunya vol els Jocs Olímpics i ha acusat l'executiu de no escoltar el territori."Senyor Aragonès, aturi els Jocs Olímpics", ha exigit el diputat de la CUP. També ha enviat un missatge a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. "L'Ajuntament de Barcelona s'ha de posicionar sobre els Jocs, s'han de mullar", ha afirmat. Segons els anticapitalistes, el projecte olímpic respon als interessos de la patronal i ignora les reclamacions dels Pirineus. "S'ha de retirar la candidatura dels Jocs Olímpics i dibuixar el futur pel Pirineu escoltant totes les veus", ha reblat.Pellicer ha celebrat la decisió de la justícia belga sobre Valtònyc i ha recordat que a l'estat espanyol "es persegueix la llibertat d'expressió i posa la catifa vermella perquè el corrupte Emèrit" pugui tornar. El diputat de la CUP també ha volgut condemnar l'actuació dels Mossos dilluns contra un grup de gent que s'oposava a la presentació d'un llibre de contingut trànsfob.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor