Les obres prèvies per unir les línies de FGC del Vallès i el Baix Llobregat començaran el juny

Quan començaran les obres?

Ladeva agafant forma. Al junyque han de permetre aquesta connexió, a través de l'enllaç de les estacions de Plaça Espanya i Gràcia, a Barcelona.Es tracten d'uns treballs que consistiran encom el de la xarxa d'aigua, el sanejament, la telefonia, el cable, el gas i l'electricitat. Compten amb uni una. Les intervencions agafen tres àmbits de Barcelona: a la Gran Via de les Corts Catalanes entre el carrers de Llançà i Vilamarí, on s'ubicarà el pou d'atac de la tuneladora que perforarà el túnel; la futura estació d'Hospital Clínic i la nova de Gràcia.L'enllaç entre les dues línies es farà amb la construcciópel subsòl de la capital catalana i tindrà: al voltant de l'Hospital Clínic, que permetrà l'’intercanvi amb l’L5 del metro; a tocar de la plaça Francesc Macià, que facilitarà l'enllaç amb el Trambaix i a Travessera de Gràcia, entre Balmes i Via Augusta, on s'ajuntarà amb els trens del Vallès.A més, es, amb millores en el vestíbul i a la zona per fer el transbordament amb les línies L1 i L3 de metro. Tot plegat, compta amb unaActualment, està encorresponent a l'obra civil del túnel i les estacions i l'estimació és que es pugui, amb l'horitzó que arrenquin les. En paral·lel, es redactarà el projecte i es programaran els treballs d'arquitectura de les estacions i d'instal·lacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor