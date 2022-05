Llum verda del govern espanyol a la llei d'avortament: les claus d'una reforma «històrica»

Principals canvis respecte a l'avortament Les menors de 16 a 17 anys podran avortar sense el permís dels pares

L'avortament estarà garantit per la sanitat pública

Es garanteix l'objecció de consciència dels professionals, però es crearà un registre d'objectors

S'eliminen els tres dies de reflexió abans de dur a terme l'avortament

Avortaments lliures fins a la setmana 14 de l'embaràs

A partir de la setmana 21 es podran realitzar avortaments terapèutics

Tots els centres de salut públic amb ginecologia i obstetrícia han de comptar amb professionals que garanteixin l'avortament

Dret a temps de baixa per recuperar-se de l'avortament

Salut menstrual garantida



Principals novetats en relació amb la regla Baixa per regles de dolor incapacitant

Els centres educatius garantiran productes necessaris per a la regla

L'accés serà gratuït a tots aquests productes per part de dones en risc d'exclusió

Baixa laboral per afrontar un avortament

Finançament públic d'anticonceptius hormonals

La píndola de l'endemà serà gratuïta

Es distribuiran anticonceptius als instituts en el marc de campanyes d'educació sexual

L'educació sexual és indispensable en totes les etapes

La gestació subrogada, violència contra la dona

del govern espanyol en relació amb els drets de les. La nova, presentada per la ministra d'Igualtaten la roda de premsa posterior al consell de ministres, permetrà interrompre l'embaràs a partir dels 16 anys sense el permís dels pares, cosa que ara passa a partir de la majoria d'edat, els 18 anys. A més, la reforma del marc legal també garantirà el dret a l'avortament a través del sistema deUn dels temes polèmics en el moment de l'avortament és l'a la qual tenen dret els professionals sanitaris que no volen practicar interrupcions en l'embaràs. Ara, això se seguirà garantint, però serà obligatori que la sanitat pública garanteixi el dret a avortar.Dit d'altra manera, qualsevol centre deha de comptar amb professionals que facilitin l'avortament. Precisament la interrupció de l'embaràs serà lliure fins a la 14a setmana de, i a partir de la 21a sempre que hi hagi una justificació mèdica: es podrà avortar peren el fetus o si la vida de la mare correEl nou marc legal també aprofundeix sobre elsdurant el part i en especial fa referència a les baixes abans de ser mare. Tot i que en un primer moment es parlava d'un "permís prepart remunerat" les últimes setmanes d'embaràs, a partir de la 36, finalment no serà així. L'esborrany que aquest dimarts ha estat aprovat en el marc del Consell de Ministres inclou la baixa prepartUna de les principals reclamacions de les dones contra el sistema de salut pública -i l'educatiu- és la falta de recursos, de protecció i d'atenció davant dels períodes hormonals i menstruals. El nou text d'Igualtat reconeix unaper lesPer altra banda, els centres educatius estaran obligats a garantir productes necessaris per a la regla - el Govern ha engegat aquest dilluns una prova pilot que repartirà productes menstruals reutilitzables a 1.200 alumnes de 3r d'ESO-;i la previsió d'una baixa laboral per afrontar un avortament.El projecte d'Igualtat també aborda el finançament públic dels anticonceptius hormonals, la píndola de l'endemà i la distribució en instituts en marcs de campanyes d'educació sexual. En l'esborrany del ministeri es contemplavamenstrual i femenina. Després de dies de negociació amb el departament d'Hisenda,La nova normativai inclourà la prohibició -a més de diverses sancions- de totes aquelles empreses que facin negoci, promoguin o publicitin els seus serveis per aconseguir dones que facin servir el seu ventre per donar llum a una criatura. La gestació subrogada és una pràctica il·legal a Espanya, tal com va deixar molt clar el Tribunal Suprem.

