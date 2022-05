La justícia belga torna a rebutjar l'extradició de Valtònyc

Nou capítol del cas, i potser l'últim. Laha dictat sentència aquest dimarts després de reexaminar el cas a l'abril. Els jutges belgues han decidit tornar a donar la raó ali rebutjar l'a Espanya pel delicte d'. La sentència suposa una victòria important i pràcticament definitiva per a Valtònyc, tot i que encara hi hauria marge per presentar recurs. El dubte ara és si latornarà a activar aquesta via després d'aquest nou revés. Té 24 hores per fer-ho i, si no, la decisió serà ferma i el raper no serà retornat a Espanya, on té pendent complir una sentència de més de tres anys de presó.En declaracions als mitjans, Valtònyc ha celebrat la decisió i ha agraït la feina als advocats. "Avui era un dia dur perquè no sabíem què podia passar", ha admès, visiblement emocionat. "", ha afirmat, i ha enviat un missatge de suport a la gent que pateix a Espanya el que ell ha patit, i ha demanat l'alliberament de. "És moment de començar a viure", ha afirmat. La defensa creu que la Fiscalia té poc marge per presentar recurs a la sentència. Quatre anys després, el cas de Valtònyc sembla arribar a la fi.L'advocat del raper,, ha celebrat la victòria a Twitter: "Hem guanyat". En declaracions a Rac1, Boye ha explicat que els jutges belgues han donat la raó als advocats "en tots els punts" i ha dit que el tribunal "intenta barrar el pas a un altre recurs perquè no tindria sentit". "La Fiscalia ho té molt difícil per recórrer", ha assegurat. En aquest moment, Valtònyc pot moure's per tot Europa, peròEls jutges van reexaminar el cas a l'abril. Ja s'havien pronunciat, al desembre, rebutjant l'extradició del raper pels delictes d'per les lletres de les seves cançons. La decisió, però, es podia recórrer, i així ho va fer la Fiscalia. Al gener, elva ordenarper un delicte concret: el d'injúries a la corona. Va avalar la decisió de Gant de rebutjar l'extradició per la resta de delictes, però va ordenar a la Cort d'Apel·lació revisar el cas per al delicte d'injúries. La vista es va fer a l'abril i la decisió ha arribat avui. De nou, hi ha marge per presentar recurs en cassació, però la via ja té poca possibilitats d'èxit i no es descartable que la decisió sigui, finalment, la definitiva.El 2012, el mallorquíno tenia la rellevància pública que ha tingut en els darrers anys. Amb 18 anys, va ser detingut i acusat d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de les seves cançons. Començava un periple judicial que acabaria, el 2017, amb una condemna dea l', una decisió que ratificaria, l'any següent, el. El dia abans que acabés el termini per ingressar a presó, el 23 de maig de 2018, Valtònyc va marxar a l'i va aparèixer a Bèlgica. Allà va començar un llarg camí judicial que avui ha sumat un nou capítol, potser el darrer, i que ha estat exitós per al raper.

