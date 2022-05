Maragall assenyala que Colau va ser «beneficiària indirecta» de l'espionatge a Barcelona

El líder d'ERC a Barcelona,, considera que l'alcaldessa de Barcelona,, va ser "beneficiària indirecta" de l'espionatge que es va produir amb autorització judicial per part del CNI durant les negociacions del pacte per governar la capital catalana. Després de 24 hores d'acusacions creuades entre els republicans i els comuns , Maragall ha subratllat que "el responsable directe" del que ha definit com unaés el govern espanyol, que buscava treure'n unSegons l'alcaldable republicà a Barcelona, durant les passades municipals es van produir dos fets que van confluir. Per una banda, una "operació política explícita" amb la participació dels poders econòmics i mediàtics que tenien com a objectiu "que no guanyés ERC" i que van empararper impedir-ho. I, per una altra banda, la "utilització del CNI" per part del govern espanyol per conèixer les negociacions entre ERC i els comuns, com ha revelat La Vanguardia.Després que Colau hagi titllat de "barbaritat" que s'insinuï que ella tenia coneixement de l'espionatge i que li hagi demanat una rectificació, Maragall, que es va posar en contacte aquest diumenge amb l'alcaldessa per deixar-li clar que no pensava això, ha assegurat que l'escàndol també "afecta" els comuns, motiu pel qual considera que han d'anar de la mà a l'hora de combatre aquest. En tot cas, com ja va denunciar quan Colau va ser escollida alcaldessa amb els vots clau de Valls, Maragall ha subratllat que la decisió d'impedir que ell fos alcalde estava "presa l'endemà de les eleccions" i que després es va produir una "escenificació de presumptes negociacions i converses"."No hi va haver una negociació real amb els comuns", ha insistit Maragall en resposta a afirmacions com la de, que via Twitter ha acusat ERC de no haver volgut una entesa per governar amb Barcelona en Comú. Els republicans, però, repliquen que els comuns van prioritzar retenir l'alcaldia amb un pacte amb el PSC que requeria de la participació de Manuel Valls. Segons Maragall, són els socialistes els que "s'han de moure" ara si volen retornar a la "via democràtica" per abordar el conflicte polític.L'enfrontament entre Maragall i Colau es va desencadenar aquest cap de setmana perquè, un cop publicada la notícia, el dirigent d'ERC va mostrar la seva irritació per l'espionatge per controlar la negociació per formar govern a Barcelona el 2019. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, el dirigent d'ERC va ser contundent. "". I va afegir: "És una evidència que som en una democràcia intervinguda, amb espionatge polític i on guanyar eleccions es pot considerar un delicte".Però Maragall també va assenyalar Colau i el primer tinent d'alcalde de Barcelona,(PSC), socis del govern municipal: "Per mantenir el poder tot s’hi val, fins i tot l’ajuda del CNI". "Jo si fos Collboni o Colau m’ho pensaria dues vegades abans de continuar amb aquesta tranquil·litat en els seus càrrecs sabent que ells són també objecte d’unaexplícita", va insistir. Les paraules del líder d'ERC van indignar els comuns, fins al punt que Colau encara demana una rectificació pública.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor