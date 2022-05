​El Límbic s'estrena a Terrassa: cultura accessible i en català

Divendres al centre de Terrassa

Dissabte al Parc de Vallparadís

La inauguració seràa la tarda, a la, amb diversos espectacles de carrer (Yldor Llach i Rojos, de la Cia Miquel Barcelona, entre d’altres) i concerts fins a la mitjanit (des de la jove sabadellenca Ven’nus, la mallorquinaen banda). Entre els diversos escenaris on es desenvoluparà el festival, destaca, per exemple, la, on hi haurà intervencions artístiques breus musicals, performàtiques (Laia Estruch, Premi Ciutat de Barcelona 2022 d’Arts Visuals) i corporals.Alhora, elreunirà el reconegut espectacle musical i poètic del & Los Sara Fontán, que serà seguit pel primer espectacle de la companyia de dansa multidisciplinar emergent LaSadcum després de l’estrena del seu espectacle Aclucalls al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, lloat per la crítica.Uns metres enllà, a la, Límbic farà d’altaveu d’Ana Polo i Maria Rovira, que condueixen el podcast, a Ràdio Primavera Sound. Tot seguit, arribarà Cabaret Internet, per primera vegada en exterior, un espai lúdic i radicalment contemporani que presenta shows, accions i performances en viu que experimenten amb les possibilitats de l’entreteniment.El dissabte 28 de maig, Límbic abandona el centre de la ciutat i es trasllada al, des d’una punta, a la plaça Rector Homs, fins a l’altre extrem, a l’Escenari Vela, que serà un espai de trobada familiar, de descans, de cabarets i tallers, però també on el festival es clourà amb una darrera nit de concerts a càrrec dels noms més emergents de la música catalana actual: la cardedeuenca Ariox en duo amb l’egarenc Galgo Lento,en gira amb el seu darrer àlbum Suposo que l’amor és això i el grup de música urbana, trap, reggaeton i dancehall 31FAM.L’serà, durant el dissabte 28, el pinyol de Límbic: la grada al centre del parc i l’escenari immens permetran programar propostes de format més gran i acollir un gran nombre de públic. És el cas de la Cia de circ Eia que presentarà, al migdia, la seva peça Espera, que pren el circ com a pretext per a celebrar la cerimònia de la trobada.Més tard, ja després de dinar, el col·lectiu de dansa integrada Liant la Troca presenta Sin-con-tacto, en què el públic és còmplice d’un món divers on tot pot ocórrer. A les vuit del vespre, tancant l’espai, Amer Kabbani representarà Runa, programat en altres festivals, com el Sismògraf, un testimoni del procés de reconstrucció personal i col·lectiva en un món en flames.Durant tot el dia, el Parc de Vallparadís s’omplirà d’activitats, amb diversos punts de barres i menjar per fer de Límbic una proposta acollidora que convoca el públic de Terrassa però també d’arreu del territori català: un lloc on compartir, conèixer i descobrir, un espai per a passar-hi el dia i deixar-se sorprendre.