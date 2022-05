Els 3 signes que alerten que pots patir Alzheimer en el futur

Encara que, els científics i metges segueixen batallant per poder identificar-la, frenar-la i aprendre quins són els seus orígens específics. En aquest escenari no es pot determinar amb prou feines que produeix aquesta malaltia degenerativa, peròque indueixen a patir la malaltia al cap d'uns anys. Certs estils de vida, no cuidar-se o no estar atent a certs senyals poden obviar el risc de patir la malaltia. Ara bé, cal recordar que l'Alzheimer és molt més complex: JAMA Neurology ha determinat tres factors de risc en particular que augmenten el risc de patir Alzheimer. Es tracta de l'obesitat, la manca d'exercici físic i un nivell baix educatiu. La investigació va analitzar les dades mèdiques dedels Estats Units, i va tenir en compte altres elements que podrien provocar l'aparició de la malaltia, com els orígens ètnics lligats a una economia en risc.de risc de patir Alzheimer com la depressió o el tabaquisme. Encara que aquest dos no han estat descartats, la investigació en col·laboració de diverses universitats i departaments mèdics de l'administració se centra en els tres nous factors de risc.Segons l'opinió dels investigadors, com, membre del departament de psiquiatria de la Universitat de California, el fet de-a nivell físic i mental-, poden reduir de manera considerable les probabilitats de patir aquesta malaltia. Tot i això,Aquests dos elements, ara per ara, no es poden evitar, modificar ni fer marxa enrere.Un excés de pes (amb una alimentació molt poc cuidada i sense cap mena de cura pel nostre cos) perjudica els vasos sanguinis i produeix problemes neurològics.(factor de risc ja identificat el 2011) van en aquesta línia. Per als investigadors,També han identificat diversos elements que pateixen persones amb Alzheimer però que encara. És el cas de la pèrdua d'audició, el consum excessiu d'alcohol o una tensió arterial molt elevada. El que sí que està relacionat, d'alguna manera, afirmen els investigadors, és la salut cardiovascular. És a dir, molts factors de riscde l'Alzheimer per provocar diversos problemes de salut que poden induir el cos a patir la demència degenerativa.

