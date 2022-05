La nova llei de l'avortament no reduirà ni suprimirà l'IVA dels productes d'higiene menstrual

La nova llei de l'avortament fa marxa enrere iInicialment, l'esborrany delanava més enllà i preveia la supressió de l'IVA d'aquests productes essencials per a la higiene i les cures de les dones. Ara, però, segons ha confirmat la ministra, el departament d'Hisenda del govern espanyol ha tombat aquesta mesura.La secretària d'Estat del ministeri d'Igualtat,, ha explicat a TV3 que l'obstacle de les negociacions amb Hisenda són 30 milions d'euros. "[Aquests diners] Són, per exemple, els sobrecostos de l'M-30 de Madrid.Confio que la part majoritària del govern reflexioni i modifiqui la seva postura", ha explicat.La reforma de la llei arribarà "acabada" demà al Consell de Ministres, ha explicat Montero a la Cadena SER, "encara que fins l'últim moment es podran fer observacions". En els últims dies, les negociacions entre els membres socialistes del govern espanyol (que inclou el departament d'Hisenda) i el ministeri d'Igualtat han estat "intenses". Tot i aquest desacord,, que finalment no tindrà cap límit de dies imposat per llei. "Per primera vegada parlarem en una llei de salut menstrual i que les institucions se n'han d'ocupar", ha explicat la ministra.Un dels conflictes generats a partir de la negociació entre els dos ministeris és, precisament, la rebaixa de l'impost de l'IVA dels productes d'higiene menstrual., totes dues formacions establien que es rebaixaria del 10% actual a un 4%. Encara que la reforma de la llei contemplava suprimir-lo de manera total, tampoc s'ha acordat una rebaixa.La nova legislació sobre l'avortament permetrà a les menors de 16 a 17 anys interrompre l'embaràs sense el permís dels seus pares., a més d'introduir altres canvis significatius per al dia a dia de les dones. En aquest sentit, des d'Igualtat asseguren que els canvis que introduirà la nova llei serà "una millora pel dia a dia de les dones".

