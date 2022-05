La lliga perfecta sí que existeix: el Barça femení firma 30 victòries en 30 partits

La temporada 2021-2022 del Barça a la Lliga Iberdrola ja és. Tot és impossible fins que arriba algú i ho fa. I aquest algú ha estat la plantilla blaugrana que dirigeix Jonatan Giráldez.Unes xifres rodones, de rècord. Una lliga perfecta d'un equip que està fet per guanyar.Aquest diumengeal Johan Cruyff, que han arribat de les botes d'Irene Paredes (11') i Aitana Bonmatí (23'). Giráldez, coneixedor que les de Madrid es jugaven la presència a Champions de la pròxima temporada, ha sortit amb tot, encara quea Torí davant l'Olympique. El conjunt matalasser ha apretat els primers minuts del partit, però aviat el Barça ha sabut prémer l'accelerador i posar de manifest la seva, fantàsticament endevinat per Lola Gallardo.La victòria contra l'Atlètic, a banda de ser històrica per haver segellat la lliga perfecta del Barça, també ha estat especial perquè. Quan ha saltat al camp, s'ha produït un moment molt emotiu: les jugadores de tots dos equips li han fet un passadís en homenatge a tot al que ha fet, i significat, pel futbol femení. Al post-partit, Serrano també ha fet una volta d'honor, visiblement tocada per la rellevància del moment, amb les seves dues filles en braços, deixant-se acaronar per l'estima del Johan.Amb aquestes 30 victòries,, una mitjana de 5,3 per partit;, només ha encaixat 10 gols en 29 partits disputats i ha deixat la porteria a zero en 19 ocasions, de fet, cap equip de la Lliga ha estat cap de fer-li més d'un gol i, amb 20 gols en 18 partits, un cada 55 minuts.. El Llevant de la temporada 2000-01 va guanyar 26 partits de la fase regular i un parell de la fase de Campiones. No obstant això, es fa difícil d'imaginar un conjunt que, avui, exhibeixi la mateixa superioritat que el Barça. La mateixa passió a la gespa. El mateix espectacle futbolístic. O, simplement, les mateixes xifres., perquè, de moment, no s'albira.

