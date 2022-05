Almenys 10 morts en un nou tiroteig als Estats Units retransmès per Twitch

en un nou tiroteig als. I la xifra podria créixer en les pròximes hores. Un supermercat de la ciutat de Buffalo (Nova York) ha estat víctima d'un crim d'odi. Fonts policials informen que uni de fora de la ciutat, després de conduir diverses hores ha arribat al pàrquing de l'establiment al voltant de les 14:30, hora local. Ha baixat del vehicleper gravar tot el que succeïa. A l'aparcament, ja ha disparat quatre persones i matat a tres. Un cop dins, ha obert més foc, també contra les forces de seguretat, que responien incrementant la munició. Un dels difunts, és un vigilant.Quan la policia de la ciutat ha arribat al comerç ja era massa tard i el nombre de víctimes havia crescut. Un cop l'han pogut retenir,apuntant-se amb la pistola al coll. Finalment, ha acabat per rendir-se i ara. El xèrif del comtat d'Erie (Nova York), John Garcia, ha explicat en roda de premsa quei l'advocada dels Estats Units a la ciutat, Trini E. Ross, ja ha anunciat que investigarà els fets com a tal. "Això ha estat pura maldat, un delicte d'odi per motius racials", ha sentenciat Garcia.El detingut ha estat identificat com Payton S. Gendron, que s'ha declarat innocent de crims d'assassinat en primer grau, unsense llibertat condicional., ha manifestat que "aquest és el pitjor malson que una comunitat pot encarar, estem patint i estem furiosos ara mateix com a comunitat". Un dels materials amb els quals ara treballen els investigadors a càrrec del cas és uni publicat a Internet en què defensava que la comunitat blanca estatunidenca estava en perill de ser substituïda per la negra, una. En aquest text, també explicava quecom l'ocorreguda a una mesquita a Nova Zelanda, la d'una cadena de supermercats Walmart a Texas o la d'una sinagoga jueva a Alemanya, totes tres del 2019. Després, hauria detallat, en més de 12 pàgines, quin equipament faria servir per atacs similars i hauria assegurat que el "conservadorisme està mort".La portaveu dea Amèrica del Nord ha comunicat que: "L'usuari ha estat suspès de forma indefinida del nostre servei i, inclòs el monitoratge dels comptes que estiguin tornant a penjar el contingut". A hores d'ara, encara hi ha captures de pantalla circulant per Internet. Com per exemple una que mostra unade Gendron, entre les quals es troba: "acabar d'escriure el manifest" o "comprovar que el directe funcioni bé abans de l'atac real". Aquestes publicacions s'haurien fet a la xarxa social Discord, no a Twitch, però la policia assegura que el nom d'usuari en ambdues plataformes concorda.Segons l'Arxiu de Violència amb Armes dels Estats Units,. Abans d'aquest atac, s'havien produït els de Sacramento, el 3 d'abril; Corsicana (Texas), el 5 de febrer i Milwaukee, el 23 de gener, amb 6 morts cadascun., segons els Centres pel Control i la Prevenció de Malalties. Un augment històric.

