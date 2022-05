Dues pizzeries de Barcelona, entre les deu millors d'Europa

Com és habitual, la revista 50 Top Pizza ha publicat el seu-sense comptar les que es fan a-. I hi ha presència catalana. Dos coneguts establiments de Barcelona en formen part, i a la part ben alta, ja que es troben entre les deu primeres posicions.En concret, es tracta de lai de la Balmesina. En el cas de la primera, ha quedat en cinquè lloc, i en el de la segona, en desena posició. Laté dos locals a la capital catalana: un a l'Eixample i un a Gràcia. Els creadors són Rafa Panatieriue i Jorge Sastre, que anteriorment han treballat per als, i van obrir el primer local a Barcelona el 2018. "Són matèries primeres, totes locals i molts cops orgàniques". També han valorat l'perquè, diuen, "són molt recomanables".La pizzeriaapareix al llistat per quart any consecutiu, i només en fa cinc que la van obrir al carrer Balmes. Utilitzen. La pizzeria també ha estat reconeguda el passat any com una de les millors de l'Estat per la seva Napolitana La primera plaça se l'ha guanyada una pizzeria de; laés per, una pizzeria madrilenya,i la tercera,, una pizzeria del

