Els 18 independentistes que el CNI va espiar «legalment»

Novetats sobre el. Elreconeix haver rebut autorització per espiar els telèfons de 18 persones de l’entorn independentista, entre els quals destaca, però tambéi diverses persones de l’entorn de, com araLa Vanguardia revela la llista dels 18, en què també hi ha Jordi Bosch de Borja, membre de la junta d’Òmnium; l’empresari(PDECat). El motiu per escoltar Aragonès era el seu paper de "coordinador" dels CDR.Pel que fa als empresaris que hi ha a la llista, el CNI relaciona a la majoria amb el moviment Tsunami Democràtic. Es tracta de, director de l’estructura tècnica de la Casa de la República, i els empresaris tecnològicsAquesta és la llista que la llavors director del centre va portar al Congrés ara fa uns dies. A, de la CUP, se’l vincula també amb els CDR, i també es remarca que ha mantingut contactes amb Puigdemont. El CNI també descriucom a "enllaç" amb l'expresident. El motiu per escoltar els dos membres del PDECat és el mateix: les seves relacions amb Puigdemont.

