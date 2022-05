El propietari de 8TV, molt a prop de quedar-se Ser Catalunya

Canvis a la vista a la ràdio catalana., actual propietari de la cadena, es troba molt a prop de quedar-se. L'empresari italià negocia gestionar 18 emissores de la ràdio que, per ara, encara es troba en mans del, segons ha avançat El Periódico.Precisament Pedrazzoli multiplica així la seva aposta per la indústria audiovisual catalana, que ja va iniciar amb la compra de l'emissora de televisió, també al Grup Godó, el març de l'any passat. Actualment l'empresari és el conseller delegat d', empresa matriu d', i també havia estat conseller delegat dei fundador deMentre que amb l'adquisició de 8TV pretenia lluitar l'audiència a, amb la possible adquisició -per compra o lloguer- de la majoria d'emissores de la Ser a Catalunya vol batallar pel lideratge radiofònic amb. Entre els programes insígnia de l'emissora hi ha l'Aquí Cuní, de, el Què t'hi jugues, deEl Balcó, de, entre altres.

