El Cercle d'Economia comença la campanya electoral amb ball de bastons

Laha convocat aquest dijousper al 12 de juliol. Serà el primer procés electoral disputat en la ja llarga història de la casa , un dels fòrums econòmics més influents de l'estat espanyol. I seran unes eleccions amb tensió interna . El president sortint,, no hi estat físicament present, ja que es troba de viatge a Israel. Hi haal Cercle i el president es troba a l'Orient Mitjà, on segurament les trifulgues del Cercle es veuen com una crisi menor."Jaume, tu creus que és ètic que es deixi votar cent o dos-cents socis que acaben d'entrar pocs dies abans de les eleccions?"., candidata a la presidència del Cercle d'Economia, va etzibar aquesta pregunta amembre de l'actual junta i l'altre aspirant en les eleccions. La resposta de Guardiola va sorprendre alguns dels presents: "És legal, Rosa". L'escena, segons un dels presents, es va produir dimarts passat en el transcurs de laque membres de les dues candidatures van mantenir amb els advocats del Cercle.L'entitat -que va celebrar fa uns dies les seves jornades anuals - porta mesos pendent del procés electoral, queperquè fins ara mai hi havia hagut més d'un candidat, que sorgia tradicionalment d'un llarg trajecte de consultes i equilibris. Ara tota la tensió està concentrada en la línia vermella que es posa al cens de socis, uns, que s'ha vist sorprenentment incrementat els darrers mesos.Qui pot votar al Cercle? Com que els estatuts no regulen aquest aspecte concret, en teoria poden exercir el vot tots aquells que es facin socis del Cercle fins al moment de la convocatòria electoral. El problema és que s'han produït molts ingressos darrerament i en l'equip de Cañadas hi ha inquietud sobre un possibleque pot decantar l'elecció.Segons fonts properes a la candidatura de Cañadas, aquesta porta mesos, des d'octubre, demanant unaamb la junta per definir com s'organitzaran les eleccions. Fins al 10 de maig no hi va haver cap reunió formal amb els advocats de l'entitat. Per Cañadas, l'ideal seria que no poguessin votar els inscrits els tres mesos abans de la convocatòria electoral per evitar unadel sufragi. El cert és que, segons ha pogut saber, el mes d'abril la junta va aprovar l'ingrés d'una, una xifra inusual. Aquesta xifra s'hauria incrementat encara més les darreres setmanes.Cañadas va demanar consensuar amb Guardiola un acord per no donar d'alta les noves sol·licituds. Una proposta que no va ser inicialment admesa per Guardiola. També s'ha donat el cas que Guardiola va començar a recollir avals ja fa temps.. Davant la queixa de Cañadas, la junta va invalidar aquests avals, que només es començaran a recollir després de la convocatòria d'avui. Des de l'equip de Cañadas s'argumenta que encara que els estatuts no estableixen una antiguitat mínima per poder votar, la majoria d'entitats s'acullen al que diu la llei orgànica de règim electoral general, que estableix que un cens electoral s'ha de tancar mesos abans de la convocatòria electoral.Moltes de les controvèrsies que viu aquests dies el Cercle es deuen al fet que mai s'havia viscut una situació com l'actual, el que fa inevitables algunes improvisacions. Però la gent de Cañadas es queixa que Faus, coneixent des de l'any passat que hi hauria dues candidatures en marxa, hagués hagut d'acordar unque blindés tota controvèrsia. Aquests dies, alguns veterans que recorden els anys conservadors de l'oasi, no donen crèdit al que promet ser una batussa al bell mig de l'upper Diagonal. Una història que farà època.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor