El, a 26.000 anys llum de la Terra, és ungegant amb una força gravitatòria immensa. Es tracta de "", un monstruós objecte astronòmic amb una massa que equival a quatre milions de vegades la del Sol.Es va detectar per primer cop el 1974, però no ha estat fins aquest dijous quan s'ha pogut fotografiar. Gairebé cinquanta anys després de descobrir-lo, un equip internacional de científics ha presentat lael forat negre més proper a la Terra.Telescopi Horitzó de Successos, el consorci internacional compost per una xarxa de, ha aconseguit captar la imatge. La sincronització entre els vuit instruments ha assolit emular la potència d'un "de la mida de la Terra.El primer retrat de "Sagitari A*" és una imatge de lao dels. I és que l'epicentre d'aquest objecte astronòmic és impossible de fotografiar, ja que, si no hi ha llum, no hi ha fotografia. De fet, el que es veu a la fotografia és tot el conjunt d'objectes que orbiten al voltant del centre, com ara un conjunt d'estrelles o un disc de gas que el volteja.L'equip de científics n'inclou alguns. Elha estat qui ha anunciat la novetat aquest dijous. La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, el director de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, Antxon Alberdi, i els investigadors Rocco Lico, Ilje Cho, Guang-Yao Zhao, Thalia Traianou i Antonio Fuentes del mateix institut, conjuntament amb Iván Martí Vidal -de la Universitat de València- i Miguel Sánchez Portal -de l'Institut de Radioastronomia Mil·limètrica- són els espanyols que han participat en la missió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor