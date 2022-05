L'ombra de l'Audiència Nacional sobre el «Catalangate»: una altra batalla judicial a Madrid?

Acumular les querelles al jutjat 32

Accions en diverses jurisdiccions

L'escàndol delcontinua viu, tot i la destitució de la directora del CNI. Les relacions entrei elsón "mínimes". No hi ha data per la reunió entre al Palau de la Generalitat posen condicions per reprendre les relacions . Jurídicament, els independentistes afectats per han activat la maquinària amb una allau de querelles a Catalunya, Espanya i a jurisdiccions estrangeres. La revelació del suposat espionatge a Sánchez i diferents ministres , però, ha obert un altre front al jutjat d'instrucció 4 de l'. Després dels grans judicis pels fets de 2017 a Madrid, és possible una altra batalla judicial, en aquest cas pel Catalangate, que s'hagi de resoldre a l'Audiència Nacional?La possibilitat hi és, admeten les defenses. Alhora, però, els advocats es mostren convençuts que hi ha arguments per intentar que els jutges, arribat el cas, ho reconsiderin. Ara bé, en el moment que l'Audiència Nacional, un tribunal superior jeràrquicament a un jutjat d'instrucció, investiga uns fets com aquests, que en un principi presentarien similituds, existeix el risc que tot plegat acabi agrupant-se a Madrid. Perquè això passi, però, cal que els jutges considerin que tant el Catalangate com l'espionatge al president i membres del govern espanyol, hi ha indicis d'una mateixa autoria -en el cas del govern espanyol, algunes informacions apunten al Marroc- i d'un mateix pla delictiu. Per ara, l'únic lligam és que en tots dos casos s'hauria utilitzat el programari Pegasus.L'amenaça de l'Audiència Nacional, un tribunal hereu del Tribunal d'Ordre Pública franquista, que forma part de la cúpula del sistema judicial espanyola i mque no pas un jutjat d'instrucció, neix en el moment que surt a la llum el suposat espionatge a Pedro Sánchez. L'Audiència Nacional és el tribunal competent per veure aquelles causes en què el president del govern espanyol és víctima, com seria el cas en qüestió, a més de casos de terrorisme o corrupció. En una roda de premsa convocada per sorpresa -al Palau de la Generalitat no en sabien res- i quan l'independentisme ja havia anunciat la seva ofensiva judicial,va informar, a partir d'una anàlisi d'un organisme vinculat al, que també s'havia espiat Sánchez i diversos ministres. Ja hi ha una investigació oberta per la denúncia interposada per l'Advocacia de l'Estat Qui pot demanar que el cas passi a l'Audiència Nacional? Ho podrien sol·licitar les defenses, cosa descartada, o bé el jutjat central 4, que porta el cas Pegasus, podria reclamar la causa que s'instrueix a Barcelona (o en altres punts de l'Estat) sobre el Catalangate. També podria ser el propi jutjat d'instrucció qui s'inhibís en favor de l'Audiència. Ara bé, en tots els casoscontra la decisió i intentar aconseguir una rectificació. La investigació de l'Audiència Nacional, pilotada pel magistrat José Luís Calama, inclou els atacs a Sánchez i Robles, i aquesta setmana s'ha ampliat també per als casos del ministre de l'Interior,, i el d'Agricultura,. El magistrat veu indicis de delicte deEls independentistes han desplegat diverses estratègies que persegueixen esclarir qui hi ha darrere de l'espionatge. S'apunta cap a NSO, l'empresa que desenvolupa Pegasus, el CNI, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. La via impulsada perprioritza presentar querelles al jutjat 32 de Barcelona, que ja té en marxa una causa prèvia sobre. El jutge titular,, ha rebutjat la denúncia d'. Ara és el jutjat 21 qui ha de decidir si se la queda o no i la Fiscalia es posicionarà en els propers dies. Fonts jurídiques confien que la causa s'acabarà agrupant en un sol jutjat.han presentat denúncia al Suprem i contra Sánchez, i amb la vista posada a Estrasburg.La batalla judicial no s'acaba a les fronteres espanyoles., que pilota les querelles de Junts i els exiliats que han estat víctimes de Pegasus, opta per querellar-se en tants jutjats com sigui possible, aquí i a fora. L'advocat, víctima també de l'espionatge, ja ha interposat una primera querella al jutjat de Madrid en què demana tot un seguit de diligències per esclarir les relacions de NSO amb Espanya, però també té previst presentar denúncia apels casos d'espionatge que s'han produït en aquestes jurisdiccions. Alhora, qui també explora la via estrangera és, aTots aquests casos, doncs, seguirien el seu camí encara que a Espanya tot plegat quedi agrupat a l'Audiència Nacional.

