ERC vincula la represa de la taula de diàleg a aclariments pel «Catalangate» i una agenda antirepressiva

ERC dona per fet que elno comportarà la dimissió de la ministra de Defensa,. Els detalls ho evidencien. En la sessió de control al Parlament del 27 d'abril , pocs minuts després que Robles justifiqués al Congrés l'espionatge a l'independentisme,va demanar lade la ministra. Aquest dimecres, dues setmanes després, el president de la Generalitat ha evitat verbalitzar el nom de la titular de Defensa en una altra sessió de control a la cambra catalana. Tampoc ho va fer el president d'ERC, en l'entrevista concedida dimarts a El País , una modulació del discurs del partit que ha coincidit amb la destitució de la directora del, primera víctima -i, de moment, única- del monitoratge dels mòbils dels líders independentistes i de membres de l'executiu espanyol.Robles ha cedit el cap d'Esteban, però ha col·locat al capdavant dels serveis secrets la seva mà dreta, Esperanza Casteleiro , també amb llarga trajectòria al CNI i fins ara secretària d'estat de Defensa. La suma de moviments, que evidencien que Sánchez ha evitat que l'lesioni el, ha conduït els republicans a reenfocar la pressió. Tot i que dimarts va coure el discurs proteccionista de Robles amb el CNI, a ERC ja no demanen cessar la ministra sinóque incorporin concrecions: que es detalli qui va ordenar l'espionatge a la cúpula independentista, que esde l'i que s'aportinque les escoltes no es repetiran. "Falten moltes explicacions", recalquen al Palau de la Generalitat. Si la Moncloa no fa aquests passos, no es podrà reprendre la negociació, via que té com a icona la, ni tampoc es tornarà a l'escenari de la col·laboració parlamentària.A l'hemicicle del Parlament -just després que Sánchez argumentés al Congrés que es va produir un "error greu" en les comunicacions del govern per defensar la destitució d'Esteban -, Aragonès ha mantingut aquestamb la Moncloa, el que destaquen veus governamentals per relatar quin és el pla a seguir. El president ha deixat clar que el cessament de la directora dels serveis d'intel·ligència espanyols no resol la crisi. "S'equivoca qui es pensi que amb el cessament de la directora del CNI s'acaba la", ha destacat en resposta al grup parlamentari de Junts , avís que tenia com a destinatari. A Palau, i també a, volen que el govern espanyol enfili sense demora els exercicis de, com la desclassificació de documents vinculats a l'espionatge -Esteban va dir a la comissió de secrets oficials del Congrés que s'havia espiat Aragonès amb autorització del-, i que aquestes accions vagin acompanyades de gestos polítics.El primer d'aquests gestos hauria de ser laentre Sánchez i Aragonès, que el Govern ha demanat per activa i per passiva. Ho va fer el mateix president de la Generalitat divendres passat en el contacte breu -de tres minuts- que va mantenir amb el líder del PSOE a les jornades del Cercle d'Economia . Aragonès va transmetre lai la necessitat d'unaper disposar de la informació que reclama i la certesa que l'espionatge no es tornarà a produir. Una demanda de garanties verbalitzades també per Junqueras aquesta setmana.", expliquen veus pròximes a Aragonès. Al Govern entenen que, sense congelar relacions, no hauria arribat la destitució de la directora del CNI i tampoc s'atendrien altres exigències traslladades a la Moncloa. "No havien calibrat l'envergadura del cas", insisteixen les mateixes fonts. Des de Palau s'esperen novetats. La més urgent, la gestió de l'per forçar la reunió amb Sánchez. Encara no hi ha data i tampoc s'ha decidit el format. La primera idea és que tingués, per bé que al govern espanyol preferirien una trobada de perfil més discret.A ERC consideren que si no es compleixen els requisits de transparència -el ministreha tornat a tancar la porta a unaal Congrés-, compassats amb els-que Sánchez ha intentat minimitzar fins ara-, no es podrà passar a la fase de reprendre la taula de diàleg. I, si la Moncloa compleix, el pla dels republicans és que a la negociació es prioritzi l'"". Aragonès sempre s'ha referit a l'"" com una de les demandes traslladades a la taula, per bé que a les converses s'haurien d'explorard'un "paquet antirepressiu" -així es defineix al Govern- que ara mateix no està desplegat. L'última reunió de la taula de diàleg data del 15 de setembre del 202 1. Aquell dia, a les dependències nobles de la plaça de Sant Jaume, Sánchez va pronunciar una frase per justificar que els treballs de la taula de diàleg no tindrien terminis definits: "". Una frase, de categoria secundària aquell dia, que s'ajusta a la realitat del Catalangate.

