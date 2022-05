Puigdemont no es va prendre «seriosament» els enviats russos que van oferir suport a la independència

L'excap de relacions internacionals de CDCha assegurat aquest dimecres al jutjat que ell i uns "emissaris de l'entorn del govern rus" van reunir-se amb l'expresident de la Generalitatdos cops just abans de la declaració d'independència l'octubre del 2017, però l'expresident mai se'ls va prendre "seriosament". Els russos van oferir-se a finançar Catalunya ambquan ja fos independent, cosa que va deixar pràcticament en xoc Puigdemont, que no va respondre. També van oferirper col·laborar en la seguretat d'una Catalunya independent, tot i que l'expresident ho va trobar una "broma de mal gust", perquè el procés independentista català sempre ha estat pacífic.Terradellas ha declarat com a investigat alde Barcelona per l'anomenat "cas Estela", de suposades subvencions irregulars de la Diputació de Barcelona a entitats properes a CDC. No obstant, el magistrat instructor també li ha preguntat sobre unes converses que se li van interceptar al seu mòbil on parlava d'unes trobades entre Puigdemont i homes russos propers al. Terradellas ha negat que les converses telefòniques interceptades per laSobre la segona qüestió, fonts jurídiques i el mateix advocat de Terradellas,, han explicat que el secretari de relacions internacionals de CDC entre el 2012 i el 2016 ha dit, en resposta al jutge i al seu lletrat, que ell sempre ha estat interessat en explicar la realitat catalana a dirigents o persones influents de països estrangers. Durant el procés sobiranista moltes persones s'hi van dirigir per interessar-se per la situació catalana i ell i Puigdemont s'hi van reunir sovint. En tot cas, ha negat que busqués aquest tipus de reunions per encàrrec de ningú, i menys del propi Puigdemont.En un moment determinat van dirigir-se a ell uns individus russos amb contactes propers al govern de. Terradellas ha explicat que va convèncer Puigdemont per reunir-se amb els russos el 24 d'octubre i ho van tornar a fer l'endemà, 25 d'octubre, dos dies abans de la DUI al Parlament.Sobre les suposades subvencions irregulars de la Diputació a lai a l'ONG, Terradellas ha negat que servissin per finançar de forma opaca CDC o altres entitats per impulsar el procés sobiranista. Ha assegurat que totes les subvencions van ser per tasques efectivament realitzades i que si alguna subvenció no es va poder justificar al 100% no es va cobrar completament. En tot cas, el seu advocat ha assegurat que les possibles deficiències en la justificació serien faltes administratives, però mai penals. En tot cas, ha dit que ell no duia directament el cobrament de subvencions ni d'anuncis a la revista Catalan International View, editada per Catmon. Aquesta responsabilitat, ha dit, era de l'ara diputat de Junts al Parlament

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor