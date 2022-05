Whatsapp incorpora la novetat més esperada: així pots reaccionar als missatges

Ho va anunciari ja és una realitat: les reaccions als missatges han arribat a. El fundador i CEO de la companyia tecnològica-el nou nom de Facebook- va informar fa uns dies de la novetat, molt esperada pels usuaris ja que en altres aplicacions com arahi eren presents fa temps.Zuckerberg va avançar també amb quinses podria reaccionar als missatges. De moment, la llista no és excessivament llarga.: la mà amb el polze amunt, un cor, la cara que plora de riure, una cara de sorpresa, una cara trista i una emoticona amb dues mans juntes -per alguns representa el gest de pregar i per altres, el de dues persones xocant-.Reaccionar als missatges és molt senzill. Al mòbil, només calAutomàticament, apareix una pestanya amb les opcions. Prement a sobre de la desitjada, s'envia i queda, en petit, al costat del missatge escollit. A l'ordinador és encara més fàcil. Quan es passa, apareix una cara que dona accés a les reaccions.Va ser el mes de novembre passat quan el portal WABetaInfo va informar que la xarxa social planejava llançar la possibilitat de reaccionar als missatges amb una sèrie d'emoticones. En concret, WhatsApp va començar a implementar les reaccions als missatges a la versió beta per a Android 2.22.8.3, fins ara, que ja ha arribat a tots els usuaris.serà la de poder reaccionar amb altres emojis, ja que de moment la llista és limitada.

