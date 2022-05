Borràs planteja «fórmules de correcció» si es constata que no està funcionant l'acord de Govern amb ERC

La presidenta del Parlament i candidata a presidir, ha apuntat a "fórmules de correcció" si els resultats de l'auditoria que està fent el partit sobre el compliment del pacte deambno són bons. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Borràs ha defensat que s'ha de fer una anàlisi amb dades per contrastar el que s'havia acordat fa un any i "on som".D'altra banda, ha defensat que totes les decisions "fonamentals" s'han de consultar amb la militància i ha recordat que a Junts l'opinió dels militants "és sempre vinculant". Pel que fa al pacte de Junts amb ela laha reiterat que ella no l'hauria fet mai.Borràs ha replicat a la secretària general d'ERC,, i li ha dit que no exigeix "cap suport a cegues" sinó que es respecti la seva presumpció d'innocència. Rovira, en una entrevista a l'ACN, va manifestar que Borràs no pot "sacrificar" el moviment independentista: "Cal preservar el projecte col·lectiu i no exigir suport a cegues en nom de la repressió", va afirmar.Borràs ha dit que no necessita que ningú l'absolgui sinó que no la jutgin i ha afegit que cal tenir en compte "" especialment les persones que n'estan patint les conseqüències, en referència a Rovira.La presidenta del Parlament està pendent de la causa judicial oberta per la seva gestió al capdavant de la(ILC). Se l'investiga per suposat fraccionament de contractes. Si se li obre judici oral, el seu escó de diputada estaria en risc perquè elestableix que, en cas d'obertura de judici oral per delictes de corrupció, s'ha de suspendre la condició de diputat de la persona afectada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor