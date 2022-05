Calviño rebutja sortir a una foto oficial en ser l'única dona

Calviño rechaza posar en el 'photocall' de un foro en Madrid al ser la única mujer https://t.co/XOPWLdd1nm



➡️En febrero, advirtió que no volvería a "hacerse una foto" o a "participar en un debate" en el que "fuese la única mujer" pic.twitter.com/sQkdZEXNW5 — Europa Press (@europapress) May 10, 2022

ho va advertir al febrer.o a "participar en un debat". "Són molts els esdeveniments en què soc l'única dona perquè soc la ministra", va lamentar la responsable de la carpeta d'Economia.Aquest dimarts 10 de maig. La vicepresidenta primera del govern espanyol ha rebutjat fotografiar-se juntament amb els organitzadors de "Madrid Leaders Forum" perquè era l'única dona de la foto oficial., ha lamentat la titular econòmica de l'executiu liderat per Pedro Sánchez. I és que quan ha entrat a l'acte organitzat per la confederació Empresarial de Madrid, Calviño ha comunicat la seva decisióque hi havia de formar part. Això sí, quan ha acabat l'acte, finalment ha accedit a fer-se la foto perquè també hi havia la secretaria general del CEIM, Sara Molero.

