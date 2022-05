Junts fia l'era post-Puigdemont a la cohabitació entre Borràs i Turull

L', divisa dels últims dies, ha deixat pas als somriures a. Quan a mig matí s'ha confirmat l'acord entreper presentar una candidatura conjunta ambper liderar el partit en el marc del congrés del 4 de juny a Argelers , més d'un -i de dos- quadres de la formació han respirat tranquils. S'esquivava l'escenari de la confrontació de llistes i, per extensió, de les ànimes i projectes que conviuen dins les sigles fundades sota l'aixopluc deel juliol del 2020. Ja sense el president i també sense el secretari general,, les dues vacants seran completades per Borràs i Turull, representants de les famílies principals de Junts. El partit ha volgut mostrar aquest dimarts unaentre ells, pensada per propulsar el projecte camí de les municipals -veritable prova de foc per a la implantació de les sigles- i per erigir-se com a referència independentista allunyada de les renúncies però amb voluntat de tenir incidència institucional. L'era post-Puigdemont es posa en marxa amb la cohabitació que hauran d'implantar la presidenta deli l'exconseller.Tots dos han exhibit sintonia des del faristol. Turull ha arrencat dient que el principal acord al qual s'havia d'arribar era amb ell mateix, perquè la decisió de tornar a primera fila no lliga amb el plantejament que tenia quan va sortir indultat de Lledoners per la revetlla dede l'any passat. Des del seu entorn repetien per activa i per passiva que no tenia cap aspiració a ocupar la secretaria general -en aquell moment ja circulaven múltiples veus crítiques amb Sànchez que apuntaven a l'exconseller com a relleu -, però les circumstàncies han variat. Propulsat per múltiples quadres i càrrecs governamentals -i bona part del- que li reclamaven un pas endavant percamí de les municipals, Turull s'ha decidit a portar la maquinària de Junts. Pel camí, però, ha cedit davant Borràs en les competències atribuïdes de manera pràcticament exclusiva, per estatuts, a la secretaria general que va ostentar Sànchez."Amb una lingüista i un advocat implicats, ens havíem de posar d'acord", ha ironitzat l'exconseller quan se li ha preguntat pel funcionament intern a partir d'ara. Les capacitats executives quedaran, de manera que les decisions es prendran de manera consensuada de portes endins. Borràs i Turull no provenen precisament de la mateixa tradició política -la presidenta del Parlament, nomenada en l'etapa d'com a directora de la(ILC), va sumar-se a la llista de Puigdemont l'any 2017, mentre que Turull era una veu amb molta ascendència dins dei del-, però ara s'hauran d'entendre per comandar la nova etapa de Junts. Aspectes com el pacte per la reforma de la llei de política lingüística o bé l'acord amb el PSC a la Diputació , del qual aquest dimarts no n'han volgut parlar, aterraran aviat en el si de la nova executiva de la formació.Dirigents consultats perassenyalen que l'escenari certificat aquest dimarts - l'acord definitiu no es va tancar fins dilluns a última hora - era el més "lògic", però que ara arrenca "el veritable repte". Quin és? "Consensuar" el discurs del partit en les carpetes més sensibles -futur del Govern, full de ruta independentista, acords posteriors a les municipals i les hipotètiques aliances amb el PSC que defensa, per exemple, el vicepresident Jordi Puigneró - sense posar en risc la unitat interna. Debats que ara tenien la caixa de ressonància al Parlament -la immersió, per exemple, o bé l'abast de la desobediència- ara també pivotaran sobre l'executiva, perquè Borràs hi ha situat bona part dels seus afins.seran vicepresidents mentre queformarà part de la direcció, onocuparà la plaça clau de secretari d'organització.Han existit vetos creuats -noms comvan ser descartats per "inassumibles" per l'entorn de la presidenta del Parlament, i finalment no s'ha incorporat a la cúpula-, però sense impediments insalvables. La fotografia de la direcció que sortirà d'Argelers aplega totes les sensibilitats del partit de manera intencionada, pensant en els equilibris i també en els debats que vindran. Hi ha perfils oposats com-ara president del Port de Barcelona- i els diputats, desacomplexadament unilateralistes. S'ha trobat espai per a exconsellers com Miquel Sàmper -a qui es va prometre, sense materialitzar-ho, que repetiria en l'actual Govern-, i alcaldesses com-vicepresidenta- i. Les dues van signar el manifest de càrrecs a favor del tàndem Borràs-Turull, que la setmana passada va sacsejar la vida interna del partit i va enutjar la presidenta.Un dels signants era, el fitxatge estrella de Sànchez per l'actual executiu a través de la cartera d'Economia . Tot i que fins fa tan sols uns mesos assenyalava que sospesava fer-se militant, ahir tant al partit com a la conselleria sostenien que és afiliat de Junts des del mes de novembre. El detall no havia transcendit. Hi ha dues membres del Govern més a la direcció:-Drets Socials, afí a Turull- i-Recerca i Universitats-, propera a Puigneró i de la confiança de Puigdemont. El vicepresident podrà participar de les executives com a membre nat, però del repartiment de poder del congrés se n'infereix un pes polític menys destacat que el d'altres companys de l'executiu. Ell assegurava la setmana passada que està centrat en la tasca com a vicepresident i principal dirigent de Junts a l'executiu, però perviuen les veus que li auguren una sortida en l'àmbit municipal cap a, extrem sempre negat taxativament.Dins la direcció no hi repeteix, president del grup parlamentari i que també va signar el manifest de càrrecs a favor del tàndem que agafarà les regnes del partit. "En les últimes setmanes, ja havia comunicat a qui pertocava la decisió de no formar part de la nova direcció executiva del partit", asseguren fonts consultades per. Les mateixes veus assenyalaven que aquesta decisió era "coherent" tenint en compte la proximitat amb Puigdemont. La relació els uneix des que eren diputats, és a dir, des d'abans de l'arribada de l'expresident a Palau, i Bateten el moment que el fins ara líder de Junts li va comunicar en privat que no continuaria . Tot i això, com a president del grup parlamentari, tal com marquen els estatuts, podrà continuar participant en les executives de la formació.Com que el congrés està dividit en dos, una de les tasques de les properes setmanes serà acabar de perfilar l'entesa per la ponència ideològica , que haurà de determinar quin és el full de ruta de Junts per aconseguir la independència. "Junts està ple de persones amb les quals val la pena treballar, i", ha remarcat Turull. Sovint s'identifica la família política de Borràs amb l'unilateralisme i la confrontació, mentre que s'adjectiva com a pragmàtica l'ala més propera a Turull, però hi ha matisos en les dues bandes. El cert, en tot cas, és que en les properes setmanes s'avaluarà el compliment del pacte de Govern amb ERC i que, en funció de quina sigui l'actitud amb el Catalangate i el diàleg amb l'Estat, l'acord podria entrar en convulsió. També si els republicans no fan costat a Borràs en el moment que arrenqui el judici oral per la causa que l'afecta pel seu pas a la ILC.Mentrestant, però, a Junts tenen ganes de gaudir de les imatges d'unitat interna, un tresor preuat que, dins dels partits, acostuma a tenir data de caducitat. ha resumit Turull , que va viure el referèndum com a conseller i després en va pagar les conseqüències des de la presó. La síntesi quel'exconseller i la presidenta del Parlament agafa el relleu del tàndem Puigdemont-Sànchez i té la responsabilitat de consolidar el projecte. Amb totes les causes i conseqüències que expliquen elde Junts i el perfil de la cúpula.

