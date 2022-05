La Moncloa destitueix la directora del CNI per tancar l'escàndol de l'espionatge

Una dona a l'ombra de Sanz Roldán

Una històrica que ha conegut tots els caps

El primer número dos fotografiat

Primera víctima del cas: la directora del CNI,. L'escàndol del Catalangate, juntament amb l'espionatge als telèfons del president del govern espanyol,, a la ministra de Defensa,, i al ministre d'Interior,, han fet que l'executiu prengui la decisió de cessar la responsable delsper satisfer les exigències d'ERC. Esteban va comparèixer la setmana passada a la comissió de secrets oficials del Congrés i va reconèixer que una trentena de persones relacionades amb el moviment independentista -entre d'altres el president de la Generalitat,- havien estat espiades amb l'aval judicial.La decisió s'ha pres en el consell de ministres d'aquest dimarts i el govern espanyol espera, així, tancar la crisi oberta per l'espionatge, tres setmanes després que transcendís i quan les relacions del govern espanyol ambestan més tensades que mai. Els republicans ja es van despenjar del decret de mesures anticrisi, que finalment va tirar endavant amb el suport de Bildu, i insisteixen en demanar responsabilitats per reconduir la situació. La destitució de Paz Esteban, que pilota el CNI des de febrer de 2020, va en aquesta línia. Tots els dits assenyalaven els serveis secrets des que va transcendir l'espionatge. La darrera renovació a la cúpula del CNI es va produir precisament poc després de les segones eleccions espanyoles del 2019, ja amba la Moncloa.En el seu discurs de presa de possessió com a nova directora del CNI, el 10 de febrer del 2020,va expressar a la ministra de Defensa,l'agraïment pel que la designació suposava de "senyal clar de suport a la institució". Dins del llenguatge críptic que se sol emprar en aquests àmbits, la nova cap del CNI va subratllar la bona sintonia que hi havia hagut amb Robles en els set mesos que feia que havia assumit la direcció interina de "", com es coneix la institució. Les paraules d'Esteban no eren supèrflues. Apostar per ella per dirigir el CNI era fer-ho per algú format a la casa dels, on va entrar el 1983, quan es deia Cesid. A més, Esteban sempre ha estat destinada a. No ha estat enviada a cap missió a l'exterior. I coneix l'estructura com pocs.Precisament, en el mateix discurs de la presa de possessió, la directora dels espies va reclamar un salt qualitatiu en la formació per als membres del centre, especialment en l'àmbitun aspecte que considerava imprescindible per complir amb les comeses de la institució. Com a dada curiosa, que corrobora elamb què treballa el CNI, Esteban es va referir al suport de la seva família, "que ho comprèn tot sense saber res ni preguntar".Qui és Paz Esteban? Nascuda a Madrid el 1958, és, i especialitzada en història antiga i medieval. Sembla que la seva primera intenció era dedicar-se al món de l'arxivística. Però el que li devia atreure, en el fons, era la informació. Perquè, quan algú proper a la seva família li va proposar entrar al CNI, s'hi va decidir aviat. Des d'aquell moment, ha passat per les diverses àrees de l'entitat: analista en intel·ligència exterior, unitat de planificació, cap de la secció d'estratègia i plans, i cap del gabinet tècnic del director, que era el general, responsable del centre durant dos mandats de cinc anys (2009-19).Esteban va ser, per tant, una persona formada entorn de Sanz Roldán, un dels caps més carismàtics que han tingut els serveis d'intel·ligència espanyols. Nomenat pel govern de, el militar va ser un home de la confiança absoluta dela qui va aconsellar després de la caiguda a Botswana, de la que ara fa deu anys . Sanz Roldán també va tenir un paper crucial en la crisi Corinna, quan va entrevistar-se amb l'examiga dea Londres. Esteban ha estat testimoni de prop de totes les actuacions dutes a terme pel CNI en la crisi del regnat de l'emèrit.El juny del 2017, va ascendir a secretària general, la número dos del centre. Ho va fer succeint una altra dona,, germana petita de l'exministre de Cultura Íñigo Méndez de Vigo. Era la candidata dea rellevar Sanz Roldán, però feia temps que volia canviar d'aires i va ser enviada a Pequín. Ella i Paz Esteban van ser de les primeres dones a entrar als serveis secrets, a inicis dels vuitanta, quan es buscava el perfil de dona amb coneixement d'idiomes.L'actual directora va entrar a l'aleshores Cesid quan era dirigit pel tinent general, l'home que, a instàncies del ministre de Defensa, va refundar els serveis d'informació després de l'intent de cop del 23-F. El llibre El jefe de los espías , dels periodistes, escrit a partir de la consulta de l'arxiu personal de Manglano, ofereix moltes claus dels orígens del CNI. I, de fet, la petjada de Manglano -monàrquic des dels anys de la dictadura, liberal i amb estretes relacions amb la Zarzuela i amb el PSOE de Felipe González- encara és forta a "la Casa".El segon d'Esteban és, actual secretari general. Es tracta d'un tinent coronel d'infanterianascut a Toledo el 1959, format a la, curiosament com Manglano, i que va ingressar a l'Acadèmia General Militar de Saragossa el 1978. Va ser el 1989 quan entra al Cesid, sent ja un expert en. Va estar destinat a la representació espanyola a les Nacions Unides (2004) i més tard, el 2009, va tornar a la lluita contraterrorista, sent cap d'aquesta àrea al CNI. Coneix bé elsja que entre el 2016 i el 2020 va ser conseller de l'ambaixada espanyola a Washington.De Relanzóni no va ser fins fa uns mesos que el CNI en va fer algunes de públiques. El fet d'haver estat agent sobre el terreny va desaconsellar fer-ho abans. Pel que fa a la cúpula del centre, només es coneixen els noms del director i el secretari general. De la resta de la cadena de comandament, començant pel número tres, el cap de l'àrea d'intel·ligència, no se'n fan públics els noms.

