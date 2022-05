El comunicat del TSJC sobre el 25% de castellà, ple d'errors ortogràfics en català

El(TSJC) ha dictat aquest dilluns una interlocutòria en la qual reclama l'aplicacióde la sentència que fixa un 25% de castellà a les aules catalanes. En concret, el TSJC insta el conseller d'Educació,, a complir amb la resolució judicial en un període màxim de quinze dies.Des de "mides" -en lloc de "mesures"- fins a "dos llengües" -en lloc de "dues llengües"-, passant per "tot recordat que" -en lloc de "tot recordant que"., de, elque ha enviat el, que està escrit en català, és unEl comunicat inclou també, com ara el duplicat de la preposició "de" enmig d'una de les frases. "Invoca així mateix el reconeixement de de la legitimació per part d'aquesta mateixa sala", escriuen des del TSJC. I, encara més enllà: hi ha, com ara "centres en los que reben diàriament...".El text de 15 pàginesalque "" i "les" per tal que, en el termini màxim de quinze dies, els alumnes "rebin de manera efectiva i immediataen els percentatges que es determinin, que no podran ser inferiors al 25% en un i altre cas".

