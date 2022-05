«Eufòria» bat el rècord històric de participació en un programa de TV3

L'èxit d'sembla no trobar el punt final. El programa musical presentat perha batut el rècord de participació en un programa de tota la història de. En total, més de 140.000 persones van votar per decidir quins dos participants ja eliminats eren repescats, i, per tant, tornaven a competir pel premi final. Fins i tot les aplicacions i webs per votar es van col·lapsar.Per altra banda, i com ja gairebé és tradició, el talent show torna a liderar l'de la nit dels divendres a. En aquesta ocasió, 311.000 espectadors van veure el programa, cosa que implica una quota d'audiència del 18,5%. Pel que fa a la competició, l'Edu -amb el 44% dels vots- i la Clàudia -amb el 25%- tornen a formar part dels participants.Ara, la, l', l', el, la, la, el, lai elsón els nous candidats a la victòria final. Cal recordar que guanyar el programa vol dir accedir a un contracte discogràfic per començar la carrera d'un d'aquests joves, però a més, gravar la cançó de l'estiu de TV3 iamb el copresentador Miki Nuñez.

