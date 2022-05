Cambray demana als sindicats que tornin a la negociació amb Educació

El conseller d'Educació,, ha demanat als sindicats que tornin a la negociació i ha insistit que el Departament ja està fent propostes. L'endemà de l'anunci de quatre noves jornades de vaga a l'ensenyament, Cambray ha remarcat que "" i ha recordat que en menys d'un any de legislatura han començat a revertir les retallades. El conseller assegura que han començat a donar resposta a "reclamacions històriques" i ha afegit que ells no s'han aixecat ni s'aixecaran mai de la taula de negociació perquè volen un acord per donar resposta a les necessitats de la comunitat educativa. El conseller ha visitaton s'ha reunit amb representants dels centres educatius de la capital de l'Urgell.El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, ha lamentat que el representants sindicals facii els ha demanat que tornin a parlar i "vinguin a seure". En aquest sentit, ha destacat que en menys d'un any han començat a donar resposta a la reversió de les retallades, a demandes de la comunitat educativa de fa molts anys com pot ser la reducció de les ràtios o la conversió dels terços a mitjos, una mesura organitzativa "molt rellevant" pels centres educatius. Així mateix, també ha fet referència a, una decisió que ha qualificat "de país" ja que avança cap a una "igualtat d'oportunitats" des de l'etapa 0-3 anys.Cambray també ha parlat dela l'entrada de sistema amb un acompanyament econòmic, una mesura que "no s'havia fet mai" per lluitar contra la segregació. Altrament, també ha destacat l'aposta clara per la Formació Professional, amb un increment de l'oferta i afavorint que tot l'alumnat de 4t d'ESO tingui plaça garantida al Cicle Formatiu de grau mitjà que hagi escollit.De cara al curs vinent, ha dit Cambray, vindran altres mesures com avançar cap a un currículum molt més competencial. Per això, ha insistit en relació a les reclamacions sindicals, en queja que ells no tenen intenció d'aixecar-se mai de la taula amb l'objectiu de trobar un acord que es presenti a les meses sindicals.

