El «Catalangate» lesiona la legislatura del diàleg d'Aragonès i Sánchez

La mentira tiene las patas muy cortas

Per JJ el 6 de maig de 2022 a les 20:40 2 0

Elies Campo ha engañado a ‘Citizenlab’ y a ‘The New Yorker’. Les hizo creer que había sido un cargo de ‘Telegram’, como aparece en el informe publicado, el 18 de abril, por laboratorio canadiense Citizenlab bautizado como Catalangate y en el artículo que lo ofreció en exclusiva, el mismo día, en The New Yorker. “El señor Elies Campo nunca ha sido empleado por Telegram en ningún cargo, y mucho menos como jefe de nada. En 2016 realizó algún trabajo voluntario y se le concedió una dirección de correo electrónico temporal que después fue revocada". Así de claro y contundente se ha expresado Remi Vaughn, portavoz de Telegram.