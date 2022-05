Retiren dues cremes de xocolata del mercat i demanen no menjar-ne

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha ordenat la retirada del mercat de dos productes deEl motiu és que l'etiquetatge no inclou lafet que pot resultar perillós per als al·lèrgics als fruits secs.Si bé a l'Estat no s'ha detectat cap cas d'intoxicació, Sanitat recomana a les persones que en tinguin al seu domicili queLa primera alerta la van donar les autoritats dels Països Baixos, país des d'on s'han exportat els productes.Concretament, l'error afecta el lot 17921B de la crema(xocolata amb llet) amb pot de vidre, i amb data de caducitat al 31 d'agost del 2022. L'altre lot afectat és el de(xocolata negra). El lot i la data de caducitat són idèntics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor