Un detingut per cremar quatre contenidors a Barcelona en mitja hora

Unha estataquest dijous per havernous al barri dede Barcelona en mitja hora. La Guàrdia Urbana l'ha pogut identificar gràcies al. Els fets van ocórrer el vespre de l'1 de maig, als carrers de Diputació i Viladomat.En el moment de la detenció, l'acusat, però sense donar detalls dels motius que el van portar a cometre'ls. La Urbana va poder comprovar que dins la motxilla que duia, portava eines per provocar els focs.El, el cos policial va detenir un home per cremar tres contenidors al Poblenou en una sola tarda. I, tal com ara, l'acusat va poder ser identificar pel testimoni d'una veïna. Per reis, un home també va ocasionar una dotzena de cremes.

