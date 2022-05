La directora del CNI confirma l'espionatge a Aragonès i l'entorn de Puigdemont amb autorització judicial

La directora del(CNI),, ha confirmat aquest dijous l'espionatge a 18 dirigents independentistes, però sempre sota autorització juicial per part del. En aquests termes s'ha expressat durant la comissió de secrets oficials celebrada al Congrés dels Diputats , que s'ha allargat més de tres hores. Entre aquests dirigents hi ha el president de la Generalitat,, i també l'entorn de, expresident i eurodiputat de Junts. Esteban no ha clarificat si es va fer servir o no el programa, segons han indicat diversos mitjans després de la comissió, integrada per deu diputats i de la qual els representants tenen prohibit explicar-ne el contingut de les intervencions "Tot el que s'ha fet és en base a la llei", ha constatat, diputat de Vox, en la línia del que ja havien assenyalat els representants del- i- en la ronda de rodes de premsa a la cambra baixa. Els tres partits han mostrat suport sense fissures a la directora del CNI, el futur de la qual havia quedat en entredit aquesta setmana després de la bretxa de seguretat que implica la intromissió amb Pegasus dels telèfons de Pedro Sánchez i Margarita Robles . Pel que fa als espiats que no són independentistes,ha indicat que la directora dels serveis secrets ha indicat que existeixen les possibilitats d'un país estranger o bé "organismes de l'Estat que espien per sobre de la llei".Espinosa de los Monteros ha negat categòricament aquesta informació, i ha aprofitat per carregar contra el fet que ERC formi part de la comissió de secrets oficials. Una comissió que està liderada per la presidenta del Congrés,, i que encara no s'havia posat en marxa al llarg d'aquesta legislatura. En una decisió polèmica, Batet va permetre un sistema d'arrencada de l'organisme que permetés la presència dels republicans, de la, dei de, els quatre grups amb representants espiats, per tal que escoltessin de primera mà què s'hi diu. Demà divendres serà el torn de Margarita Robles, ministra de Defensa, que en la comissió del seu àmbit celebrada aquest dimecres va fer elogi encès del CNI i va tornar a justificar l'espionatge., ha apuntat, cap de files de Junts a Madrid, que ha exigit la desclassificació dels documents que Esteban ha exhibit en el marc de la comissió. Nogueras és una de les dirigents que va ser espiades i, basant-se en la llei que regeix la comissió, ha remarcat que no podia confirmar si havien estat 18 els líders del procés intervinguts a través de l'eina Pegasus. Al llarg de les rodes de premsa al Congrés ha estat una constant escoltar els portaveusles preguntes concretes que han verbalitzat els periodistes.Segons, líder d'al Congrés, ha indicat que surt "més preocupat" del que ha entrat a la comissió. "S'haurien d'assumir responsabilitats", ha destacat Echenique, que ha demanat al ministeri de la Presidència que es desclassifiqui la informació traslladada als diputats, perquè no es pot estar pendent de "filtracions" i de preguntes que no es poden respondre. "El cas és de la màxima gravetat, i això que encara no en coneixem tots els extrems. Demanem, i el que ha passat aquest dijous reforça aquesta idea", ha indicat el dirigent de Podem., diputat de la CUP, ha destacat que no hi ha hagut explicacions sobre el caràcter "massiu" de l'espionatge. "Estem en una situació de gran indefensió. El CNI s'atribueix en el seu article la, i això li permet espiar a membres del moviment independentista pràcticament sense límit i pràcticament sense garantia. No tenim cap mecanisme garantista per saber si hem estat espiats", ha remarcat Botran, que va ser un dels intervinguts. "Continuem insistint en la desclassificació de la informació, la gent l'ha de conèixer", ha ressaltat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor