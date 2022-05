"El rei es queda al pica-pica", comenta una de les assistents a les jornades del Cercle d'Economia, a l'Hotel Vela de Barcelona. Se la nota contenta. Aquest dijous, el Cercle ha exhibit el seu millor vestit per rebre el rei, que ha assistit a la 37a edició de les jornades de l'entitat . La periodista, que condueix els actes de l'encontre, ja ha deixat clar quin era el moment central de la segona jornada quan ha demanat celeritat als ponents de les primeres taules del matí: "Hem de ser especialment estrictes en els temps perquè avui ve sa majestat el rei".Tots els dirigents polítics són ben rebuts al Cercle, però encara més quan venen els representants de l'Estat. L'entitat econòmica sempre ha tingut molt clar on es troba el poder. Entre els més satisfets hi havia, president de la Cambra d'Espanya, expresident de la Fira, expresident de Freixenet i un dels. "La visita del rei és molt d'agrair. Mostra el seu suport als empresaris, el que és molt important en aquests moments d'incertesa, perquè dona confiança a la ciutadania", ha apuntat.Bonet sempre ha estat de les figures més alineades amb l'Estat i ell no té cap matís a fer amb l'actuació del rei: "En absolut. El rei va fer el seu paper, que era defensar la Constitució que ha donat quaranta anys de benestar. Les opinions dels seus crítics és respectable, però no tenen raó".El monarca ha lliurat ela l'ambició i el propòsit empresarial a Mireia Trepat, cofundadora de Freshly Cosmetics; Pilar Mateo, presidenta d'Inesfly, i Muriel Bourgeois, cofundadora de MiCuento., president del Cercle, ha "agraït" al monarca la seva presència i ha recordat l'aposta pels "pactes, acords i consensos".Felip VI, que venia del lliurament dels Premis Nacionals d'Investigació, ha fet una breu intervenció en què s'ha referit a la necessitat de "reflexionar profundament" sobre el futur de "les nostres societats" en el context de crisi i guerra. El cap de l'Estat ha afirmat que "" i que cal aprofitar les oportunitats que pot generar "el talent i la nostra vitalitat social".Mentrestant, en seu parlamentària, ha confirmat l'espionatge a dirigents independentistes amb autorització judicial . I aquest dijous es presentarà a Barcelona laque es vol fer a tot l'Estat el 14 de maig. Són altres fotografies de la realitat, en aquest cas ben lluny de l'Hotel Vela. Aquest cop, però, a diferència d'altres, s'ha notat un relaxament en les mesures de seguretat i l'accés de la premsa ha estat més fàcil que en altres ocasions, com també la presència policial, un punt més discreta. Després de l'acte a l'auditori del Cercle, el monarca ha dinat en privat per, després, afegir-se al còctel de l'entitat. Tot un gest que els socis han agraït.

