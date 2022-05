El TSJC rebaixa a un any i mig la condemna contra Marcel Vivet

El(TSJC) ha decidit rebaixar aquest dimecres la condemna imposada per l'contra l'activista, que passarà de cinc anys a un any i mig de presó, de manera que no serà privat de llibertat. Aquests divuit mesos es reparteixen d'aquesta manera: un any peri sis mesos perFa prop d'un any que es va fer pública la primera condemna, una sentència envoltada de polèmica pel paper proactiu que va tenir laen tot el procediment contra el jove de Badalona. Els jutges consideraven que Vivet és culpable del delicte de desordres públics, atemptat contra l'autoritat iAquest últim delicte apareix ara com a motiu d'unaper part del TSJC.La defensa va centrar la seva intervenció davant del tribunal en denunciar que l'agent dels Mossos que va acusar l'activista té una altra acusació idèntica contra un altre manifestant té un procediment obert amb una petició de pena de fins a vuit anys de presó pels mateixos fets. Aquesta prova documental aportada en el recurs d'apel·lació va ser acceptada i durant la vista es valorarà aquests documents i la defensa va demanar l'anul·lació de la sentència. Els Mossos, en un comunicat de fa uns mesos, negaven les acusacions d'i asseguren que "en cap cas" s'atribueix una mateixa conducta a dues persones diferents.Els advocats de l'administració, que exercien com a acusació particular en defensa de l'agent dels Mossos, van impulsar el procediment demanant penes elevades de presó. En cap moment van rebaixar la petició de pena durant la vista oral. Després de la sentència, i amb els canvis al Departament d'Interior, els advocats van interposar un recurs d'apel·lació en contra dels arguments que ells mateixos havien defensat davant del tribunal i que demanava una pena de. L'agent dels Mossosi, per tot plegat, la Generalitat va acabar expulsada del procediment.

