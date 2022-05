Llibertat amb càrrecs per Anatoli Sharí, periodista ucraïnès acusat d'alta traïció

Altres notícies que et poden interessar

El periodista ucraïnès, reclamat perper un delicte d'alta traïció i propaganda, ha quedat finalment en llibertat amb càrrecs per l'Audiència Nacional. El dimecres va ser detingut a Roda de Berà en virtut d'una ordre internacional i avui l'ha assistit l'advocathan assenyalat que les investigacions al voltant de Sharí, que alhora de periodista és líder d'un dels partits de l'oposició ara prohibit pel president del país Volodomír Zelenski, es remunten a l'any 2021 Segons ha informat la companya de Sharí, Olga Bondarenko, a l'espera de la decisió final del jutge, tenen confiança en què no hi haurà extradició davant la manca de proves que diuen que han aportat des de l'SBU. El jutge acorda aquesta mesura atès que no concorren els pressupostos necessaris per decretar la presó provisional i tenint en compte l'arrelament del reclamat, que fa anys que viu a Catalunya.Com a mesures cautelars, el jutge ha reclamat que es presenti al jutjat més proper al seu lloc de residència els dies 1 i 15 de cada mes i li ha retirat el passaport, així com també té prohibida la sortida de l'estat espanyol.El servei acusa el blocaire de promoure un "discurs d'odi" en considerar que Sharí ha portat a terme activitats "contràries a la seguretat nacional d'Ucraïna" amb la, "actuant fins i tot al servei d'interessos estrangers", en al·lusió a Rússia. Aquesta detenció, que, és "una altra prova que els traïdors rebran el càstig tard o d'hora", segons han destacat les autoritats ucraïneses, que han agraït la col·laboració del, a quiEn els darrers mesos, arran de l'ofensiva militar llançada per Moscou, Kíiv ha intensificat la vigilància dels continguts informatius que suposadament defensen posicions, malgrat que Sharí nega aquesta postura.Sharí havia assegurat en un tuit dimecres que un assessor del Ministeri de l'Interior ucraïnès l'havia "amenaçat". "Em va dir que la Intel·ligència ucraïnesa em trobaria ai... Lladre, corrupte i idiota. El meu únic delicte és que us he exposat massa poc, lladres", va escriure. El youtuber també va denunciar a finals de març que havia estat víctima de diversos escarnis a casa seva per part d'altres ciutadans ucraïnesos, unes accions que s'havien intensificat en els darrers mesos després que al 2020 fos acusat d'alta traïció i la seva relació amb Zelenski anés cada cop a pitjor. Tot i així, des de l'any 2015 Sharí és a Catalunya, després d'haver passat pels Països Baixos i Lituània, on inicialment es va exiliar.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor