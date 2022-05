Puigneró defensa que els alcaldables de Junts tinguin «mans lliures» per pactar amb el PSC

"Menys manifestos" de cara al congrés de Junts

El vicepresident, màxim dirigent deal, ha demanat donar "mans lliures" als alcaldables del partit perquè puguin decidir la seva política de pactes en les eleccions municipals, obrint-se així al. "No ens podem limitar. Els d'ho faran; de fet, ja ho han fet. Als pobles, els alcaldes han de poder tenir mans lliures per poder decidir els pactes que fan amb límits, com no pactar amb Vox. Però crec que el PSC encara no és com", va dir dimecres a la nit en una intervenció en un acte amb militants de la vegueria del Camp de Tarragona i a la qual ha tingut accésMalgrat recalcar que Junts no pactarà amb els socialistes al, creu que sí que es pot justificar el fet d'arribar a acords amb el ells a les municipals, i més tenint en compte que Junts es disputa moltes alcaldies amb ERC. "I voldrem tenir alcaldies per assolir el nostre objectiu, no? Amb algú haurem de pactar. Amb el PP és evident que no; amb Vox, menys; i els comuns no existeixen al territori", ha resumit. Segons Puigneró, el partit ha d'intentar ocupar tots els espais de poder que pugui perquè, en cas contrari,contra Junts.Sobre el, ha reiterat que en el congrés del partit debatran la conveniència o no d'aquest acord, però ha demanat que, mentre no l'afrontin, "no s'ha de fer res" , ha reclamat Puigneró, que ha justificat que pactessin en el seu moment amb els socialistes per evitar un govern de la Diputació d'ERC i els comuns -amb Junts al marge- o un escenari en què el PSC la governés en solitari. De fet, ha advertit que trencar l'acord suposaria que la governessin en solitari i que gestionessin tots els recursos i els diners de què disposa: "Hi ha una solució: que ERC i els comuns ens acceptin. La culpa no és nostra".A l'espera del congrés que Junts celebrarà el 4 de juny per elegir la nova direcció, Puigneró ha assegurat que ha de servir per enfortir la formació, per veure com avancen "en la definició de la pròxima fase de l'embat democràtic" i per preparar les municipals. També ha advertit que,, no tindrà "cap incentiu per canviar la seva estratègia" independentista, i que només podrien començar a pensar que s'equivoquen si veuen que perden sufragis en aquestes eleccions. "És un examen. Si en aquestes eleccions ERC ens arrasa,no tindrà cap incentiu per canviar la seva estratègia, i encara ens ho posarà més complicat", ha alertat.Als qui es presentin al congrés per liderar Junts, els ha demanat propostes de futur i "menys manifestos", en referència al que s'ha impulsat per donar suport a una candidatura conjunta entre la presidenta del Parlament,, com a presidenta de Junts, i l'exconseller,, com a secretari general. Ell no el va signar amb l'argument que, com a vicepresident, ha d'estar centrat en l'executiu."En aquest partit no sobra ningú. Laura Borràs és un gran actiu del partit, com també hi ha altra gent que necessitem que hi sigui", i ha reclamat una dosi deperquè tot tiri endavant.

